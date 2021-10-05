Destaque da goleada do Sub-17, joia do Flamengo atende pedido do pai com sobra: 'Pediu três, fiz quatro'

Não foi fácil não perder as contas no Estádio da Gávea, nesta terça. Afinal, o Sub-17 do Flamengo venceu o Palmeiras por 7 a 3, em partida de ida das semifinais da Copa do Brasil da categoria. O grande protagonista foi o meia Matheus França, que pediu para "descer" do Sub-20 e ajudar os parceiros. E como ajudou. Fez quatro gols, um a mais do que o pai Marcos havia pedido.

- Excelente tarde. Quero agradecer a equipe, que trabalhou muito e estamos juntos sempre, por isso pedi para jogar. Eles estão no meu coração. E queria dedicar três gols ao meu pai. Ele pediu para fazer três, então fiz três e mais um - afirmou o camisa 7 do Flamengo, após a vitória na Gávea, ao canal "SporTV".Nascido em 2004, Matheus França vive seu último ano de Sub-17, mas, em agosto, após a conquista do Campeonato Brasileiro da categoria de 2021, sobre o Vasco, o meia e o centroavante Mateusão foram integrados aos treinos da equipe Sub-20. Um processo natural nas divisões de base do Flamengo, assim como a "descida" para reforçar o Sub-17 em jogos como o desta terça-feira.