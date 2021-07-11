Destaque da Dinamarca na Euro entra na mira do Real Madrid

Destaque da Dinamarca na Eurocopa, o meia Mikkel Damsgaard despertou interesse de vários clubes europeus para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano 'Tuttosport', uma dessas equipes é o Real Madrid, que quer reforçar o elenco após temporada abaixo do esperado na Espanha.Ainda segundo o veículo, o jogador da Sampdoria também está na mira de Barcelona, Tottenham, Liverpool, Everton, Leeds, Milan, Inter de Milão, Juventus e Roma. Aos 21 anos, o meia tem contrato até 2024, e o clube italiano já demonstrou interesse em renovar por mais alguns anos.