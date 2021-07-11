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futebol

Destaque da Dinamarca na Euro entra na mira do Real Madrid

Damsgaard, de 21 anos, fez bons jogos no torneio e marcou um golaço contra a Inglaterra...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 15:33
Crédito: Paul ELLIS/POOL/AFP
Destaque da Dinamarca na Eurocopa, o meia Mikkel Damsgaard despertou interesse de vários clubes europeus para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano 'Tuttosport', uma dessas equipes é o Real Madrid, que quer reforçar o elenco após temporada abaixo do esperado na Espanha.Ainda segundo o veículo, o jogador da Sampdoria também está na mira de Barcelona, Tottenham, Liverpool, Everton, Leeds, Milan, Inter de Milão, Juventus e Roma. Aos 21 anos, o meia tem contrato até 2024, e o clube italiano já demonstrou interesse em renovar por mais alguns anos.
+ Veja a tabela e resultados atualizados da Eurocopa
Revelado pelo Nordsjaelland-DIN, Damsgaard foi contratado pela Sampdoria na última temporada, e marcou dois gols em 37 partidas. Contudo, o destaque do atleta foi nesta Eurocopa, onde marcou gois gols, sendo um deles na semifinal, de falta, contra a Inglaterra. Também balançou as redes duas vezes na partida contra a Moldávia, nas Eliminatórias da Euro.

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