Destaque da base do Santos, meia de 14 anos treinará com o sub-17

O meia Matheus Lima, de 14 anos, foi convocado para treinar com o elenco sub-17 do Santos, que voltou às suas atividades nesta segunda-feira (31). Destaque do sub-13 em 2019, o jogador integrava o time sub-15 do Peixe desde o início deste ano. No entanto, as atividades da categoria foram paralisadas com a pandemia do novo coronavírus e ainda não têm previsão de retomada. Em janeiro, o Menino da Vila assinou o seu primeiro contrato de formação com o Alvinegro Praiano, pouco tempo após marcar um golaço, que o rendeu, inclusive, comparações com o craque argentino Lionel Messi.
Matheus está no Santos desde os 8 anos. Em 2014, o garoto chegou à Vila Belmiro para atuar no futsal santista, após se destacar pelo Gremetal Futsal, ainda com 6 anos. Em 2018, deixou as quadras para atuar no campo, tendo se destacado na IberCup e no Torneio Internacional Gyeongju, na Coreia do Sul, já no seu primeiro ano no gramado.