Destaque da base do Santos, meia de 14 anos treinará com o sub-17

O meia Matheus Lima, de 14 anos, foi convocado para treinar com o elenco sub-17 do Santos, que voltou às suas atividades nesta segunda-feira (31). Destaque do sub-13 em 2019, o jogador integrava o time sub-15 do Peixe desde o início deste ano. No entanto, as atividades da categoria foram paralisadas com a pandemia do novo coronavírus e ainda não têm previsão de retomada. Em janeiro, o Menino da Vila assinou o seu primeiro contrato de formação com o Alvinegro Praiano, pouco tempo após marcar um golaço, que o rendeu, inclusive, comparações com o craque argentino Lionel Messi.