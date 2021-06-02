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Destaque da base do Palmeiras explica alusão às armas em celebração: ‘Mensagem aos meninos’

Marino Hinestroza, atacante colombiano do Verdão, já soma três gols na temporada e aparece como um dos protagonistas da equipe sub-20
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:30

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:30

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O atacante colombiano Marino Hinestroza, de 18 anos, é um dos principais destaques da categoria sub-20 do Palmeiras. O jogador já marcou três vezes na temporada 2021, além de mais duas assistências, o que o coroou como o atleta com mais participações em gols na temporada – uma a cada 63 minutos.>> Copa América no Brasil: veja quais estados aceitaram o evento e quais negaram jogos>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
No entanto, além das boas atuações, o jogador também chama atenção na comemoração de seus tentos. Marino celebra fazendo gestos de armas com as mãos apontadas para as câmeras de imagem e vídeo. O atleta disse que o sinal é ‘uma mensagem aos meninos’.
– Cresci com 20 amigos na minha favela. 1 morreu, mais ou menos 7 estão na prisão, 4 têm um emprego decente e, entre os demais que jogavam futebol naquela época, 5 eram melhores que eu! Agora sou o único que joga futebol, alguns estão na prisão, outros estão atirando na rua. Minha mensagem é para os meninos que cresceram com a ideia de ter uma arma nas mãos, é que eles podem "ter" (simular) uma arma e atirar nas câmeras, que em campo é totalmente legal.No duelo diante do Presidente Médici, do Maranhão, pela Copa do Brasil Sub-20, o jovem foi criticado pela transmissão do SporTV após a comemoração. Segundo os comentaristas da partida, o gestual era inapropriado e deveria ser mudado pela atacante.
Ainda na mensagem publicada no seu Instagram, o jovem escreveu no rodapé da imagem:

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