Destaque da base do Palmeiras explica alusão às armas em celebração: ‘Mensagem aos meninos’

O atacante colombiano Marino Hinestroza, de 18 anos, é um dos principais destaques da categoria sub-20 do Palmeiras. O jogador já marcou três vezes na temporada 2021, além de mais duas assistências, o que o coroou como o atleta com mais participações em gols na temporada – uma a cada 63 minutos.>> Copa América no Brasil: veja quais estados aceitaram o evento e quais negaram jogos>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

– Cresci com 20 amigos na minha favela. 1 morreu, mais ou menos 7 estão na prisão, 4 têm um emprego decente e, entre os demais que jogavam futebol naquela época, 5 eram melhores que eu! Agora sou o único que joga futebol, alguns estão na prisão, outros estão atirando na rua. Minha mensagem é para os meninos que cresceram com a ideia de ter uma arma nas mãos, é que eles podem "ter" (simular) uma arma e atirar nas câmeras, que em campo é totalmente legal.No duelo diante do Presidente Médici, do Maranhão, pela Copa do Brasil Sub-20, o jovem foi criticado pela transmissão do SporTV após a comemoração. Segundo os comentaristas da partida, o gestual era inapropriado e deveria ser mudado pela atacante.