Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque contra o Valencia, Vini Jr. celebra vitória: 'Sabia que iríamos virar. O Real Madrid não desiste'
futebol

Destaque contra o Valencia, Vini Jr. celebra vitória: 'Sabia que iríamos virar. O Real Madrid não desiste'

Atacante participou dos dois gols da virada sobre os Che e foi fundamental no triunfo. Com cinco gols na temporada, Vinícius Jr. é elogiado por Carlo Ancelotti: 'Muito perigoso'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 09:51

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 09:51

Novamente decisivo em mais uma vitória do Real Madrid, desta vez sobre o Valencia, o atacante Vini Jr. celebrou o triunfo merengue após o duelo no Mestalla, no domingo, no Campeonato Espanhol. O brasileiro foi responsável por um gol e uma assistência e deu sequência à boa fase individual.
- Estou muito feliz. O Real Madrid não desiste. Acho que jogamos muito bem hoje depois de sofrer o gol. Eu estava convencido de que iríamos virar. Temos que seguir assim. Não desistimos. Continuamos acreditando e fazendo as jogadas que temos treinado, e hoje saímos com a vitória e estamos felizes - disse Vini Jr.
- Jogar aqui é difícil, mas hoje foi diferente. A chave era a concentração de todos, personalidade e todos acreditando que iríamos virar. Tentamos e falhamos, mas não paramos. Nós somos o Real Madrid e tentaremos sempre até o fim - completou o camisa 20.
Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti também elogiou o atacante brasileiro e falou sobre sua parceria com Karim Benzema, que também foi fundamental na vitória do time da capital espanhola.
- Benzema e Vinícius estão muito bem. Eles foram muito bem no primeiro tempo e têm feito boas combinações com Hazard, apesar de termos sofrido e não estarmos bem no início. Eles foram perfeitos no contra-ataque e na etapa final, já com o domínio do jogo, mostraram que são muito perigosos. Benzema, Vinícius e Hazard mostraram que são muito perigosos - disse Ancelotti (veja o vídeo abaixo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados