Destaque contra o Valencia, Vini Jr. celebra vitória: 'Sabia que iríamos virar. O Real Madrid não desiste'

Novamente decisivo em mais uma vitória do Real Madrid, desta vez sobre o Valencia, o atacante Vini Jr. celebrou o triunfo merengue após o duelo no Mestalla, no domingo, no Campeonato Espanhol. O brasileiro foi responsável por um gol e uma assistência e deu sequência à boa fase individual.

- Estou muito feliz. O Real Madrid não desiste. Acho que jogamos muito bem hoje depois de sofrer o gol. Eu estava convencido de que iríamos virar. Temos que seguir assim. Não desistimos. Continuamos acreditando e fazendo as jogadas que temos treinado, e hoje saímos com a vitória e estamos felizes - disse Vini Jr.

- Jogar aqui é difícil, mas hoje foi diferente. A chave era a concentração de todos, personalidade e todos acreditando que iríamos virar. Tentamos e falhamos, mas não paramos. Nós somos o Real Madrid e tentaremos sempre até o fim - completou o camisa 20.

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti também elogiou o atacante brasileiro e falou sobre sua parceria com Karim Benzema, que também foi fundamental na vitória do time da capital espanhola.