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Destaque contra o Palmeiras, Arrascaeta é um dos jogadores com mais passes decisivos no Brasileiro

Uruguaio foi um dos titulares do Flamengo que esteve em campo no fim de semana...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 17:20
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Cheio de desfalques em razão do surto de Covid-19 que assolou o elenco nos últimos dias, o Flamengo entrou em campo contra o Palmeiras, nesse domingo, recheado de garotos. E os meninos deram conta do recado, conquistando um importante empate fora de casa. No entanto, um dos destaques da partida foi um velho conhecido do torcedor: Arrascaeta.
Autor da assistência para o gol de Pedro, que decretou o 1 a 1, o uruguaio foi um dos principais nomes do jogo, criando as melhores oportunidades do Rubro-Negro. Foram três passes decisivos no confronto, segundo dados do Sofascore, o que coloca o camisa 14 entre os principais atletas nesse fundamento no Campeonato Brasileiro.
Em apenas nove jogos no Brasileirão, Arrascaeta já deu 25 passes decisivos para seus companheiros, ou seja, passes que geram chances de gol, de finalização. Apenas Bruno Nazário, do Botafogo, e Claudinho, do Red Bull Bragantino, com 26, aparecem à sua frente. O botafoguense, no entanto, entrou em campo 10 vezes e o meia do Massa Bruta, 11.Na média de passes decisivos por jogo, Arrascaeta fica atrás somente do jovem Jean Pyerre, do Grêmio. O jogador do Tricolor Gaúcho deu 13 em apenas quatro atuações, tendo um rendimento de 3,25 passes por partida. Já o uruguaio tem uma média de 2,78 por duelo.
JOGADORES COM MAIS PASSES DECISIVOS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Claudinho - Red Bull Bragantino - 26Bruno Nazário - Botafogo - 263º - Arrascaeta - Flamengo - 26Artur - Red Bull Bragantino - 265º - Vinícius - Ceará - 21
JOGADORES COM AS MAIORES MÉDIAS DE PASSES DECISIVOS POR JOGO- Dados do Sofascore
1º - Jean Pyerre - Grêmio - 3,252º - Arrascaeta - Flamengo - 2,783º - Bruno Nazário - Botafogo - 2,64º - Claudinho - Red Bull Bragantino - 2,365º - Vinícius - Ceará - 2,33Daniel Alves - São Paulo - 2,33

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