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Destaque como meia central do Vasco, Marquinhos Gabriel é exaltado por Marcelo Cabo: 'É um pilar'

Ponta durante maior parte da carreira, o jogador vem sendo um dos destaques do Cruz-Maltino no início da temporada 2021 mesmo atuando centralizado no meio-campo...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/CRVG
O elenco do Vasco ainda está em formação e o time em si ainda está em construção. Mas a equipe comandada por Marcelo Cabo já tem algumas caras, antigas e novas. E uma delas chama atenção pelos números: Marquinhos Gabriel, com dois gols, foi elogiado de forma contundente pelo treinador.- Primeiro que o Marquinhos está muito feliz. Converso bastante com ele, que é um dos pilares da equipe, é muito experiente. Ressalto que ele está muito feliz. É um pilar e tem demonstrado isso. Quando coloco ele por dentro, por fora com a perna invertida... estamos muito felizes com o Marquinhos. Início promissor - celebrou Cabo. E completou:
- Temos que lembrar que ele tinha cinco meses sem jogar quando chegou. Quando pudermos, ele vai dar uma parada de uma semana, dez dias para que me devolvam melhor. Eu o conheço desde o Avaí, quando ele tinha 20, 21 anos. Muita convicção de que vai nos dar alegrias - afirmou o treinador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O moral de Marquinhos Gabriel está mesmo elevado no Vasco. Tanto que ele tem sido o substituto de Benítez, agora no São Paulo, na articulação central. Nos dois sistemas de jogo com o qual o Cruz-Maltino iniciou as partidas desta temporada até aqui, o jogador, que foi mais ponta ao longo da carreira, esteve centralizado no meio-campo.
- Exatamente. O Marquinhos pode me dar essa alternativa de playmaker, enganche, na meia direita ou por dentro. Ele vem bem, com liberdade. Viu a bola para o Tiago (Reis). Ele tem o penúltimo passe. Carlinhos sabe, (Gabriel) Pec sabe, Laranjeira sabe. Mas, dependendo de como eu for montar o time, com extremo de perna invertida, posso ter o Marquinhos por fora, com profundidade também. O importante é não ficarmos engessados - explicou Cabo após o último jogo.

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