Destaque como meia central do Vasco, Marquinhos Gabriel é exaltado por Marcelo Cabo: 'É um pilar'

Crédito: Rafael Ribeiro/CRVG

O elenco do Vasco ainda está em formação e o time em si ainda está em construção. Mas a equipe comandada por Marcelo Cabo já tem algumas caras, antigas e novas. E uma delas chama atenção pelos números: Marquinhos Gabriel, com dois gols, foi elogiado de forma contundente pelo treinador.- Primeiro que o Marquinhos está muito feliz. Converso bastante com ele, que é um dos pilares da equipe, é muito experiente. Ressalto que ele está muito feliz. É um pilar e tem demonstrado isso. Quando coloco ele por dentro, por fora com a perna invertida... estamos muito felizes com o Marquinhos. Início promissor - celebrou Cabo. E completou:

- Temos que lembrar que ele tinha cinco meses sem jogar quando chegou. Quando pudermos, ele vai dar uma parada de uma semana, dez dias para que me devolvam melhor. Eu o conheço desde o Avaí, quando ele tinha 20, 21 anos. Muita convicção de que vai nos dar alegrias - afirmou o treinador.

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O moral de Marquinhos Gabriel está mesmo elevado no Vasco. Tanto que ele tem sido o substituto de Benítez, agora no São Paulo, na articulação central. Nos dois sistemas de jogo com o qual o Cruz-Maltino iniciou as partidas desta temporada até aqui, o jogador, que foi mais ponta ao longo da carreira, esteve centralizado no meio-campo.