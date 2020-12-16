Desprestigiado, Lincoln completa 20 anos com futuro incerto no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Mesmo com pouca idade, a carreira de Lincoln já embarcou em uma montanha-russa, alternando entre momentos de euforia, pressão, críticas, frustração e incertezas. Nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, o atacante completa 20 anos em meio à fase de desprestígio no Flamengo. Integrado ao elenco profissional do Flamengo em 2017, Lincoln não havia aceitado a determinação recente do clube de "descê-lo" ao time sub-20 - até pela sua idade estourar para a categoria em 2021.

A decisão de Lincoln o levou a sofrer uma advertência interna, que culminou ainda em uma mensagem do empresário do atacante, Victtão Remiro, enviada para expor insatisfação por conta de "desrespeito" por parte do clube.

- Achei um desrespeito do departamento de futebol profissional o Lincoln ter descido para treinar com a base. Esse é o primeiro ponto. Mas colocando tudo em um contexto geral, desceu para treinar lá por respeito ao departamento da base, por todo carinho que teve enquanto jogou lá. Mas não seremos hipócritas, isso desvaloriza o próprio ativo do clube.

Lincoln, neste momento, aguarda a virada do ano para ouvir novas propostas. Com o futuro incerto, o atleta está treinando com o elenco sub-20, mas não tem sido utilizado nas partidas.

Revelado no Ninho do Urubu, Lincoln subiu aos profissionais em 2017, com apenas 16 anos, após se destacar nas categorias de base - inclusive pela Seleção Brasileira sub-17. Desde então, disputou 64 jogos e marcou oito gols pelo Fla, mas não conseguiu se firmar e tornou-se alvo de críticas da torcida.