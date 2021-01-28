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Despedidas: Botafogo anuncia saídas de Kelvin, Rentería e Helerson

Em primeiras ações do novo departamento de futebol do Alvinegro, clube termina contrato dos três atletas antes do fim do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 19:25

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 19:25
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A nova gestão do Botafogo vai fazendo as primeiras mudanças no elenco. O clube de General Severiano comunicou, na noite desta quinta-feira, que os atletas Kelvin, Helerson e Carlos Rentería, por ordem do novo Departamento de Futebol, não fazem mais parte do elenco.
Os três, portanto, sequer terminarão o Campeonato Brasileiro atuando pelo Alvinegro. O trio, vale ressaltar, tinha contrato até o fim da competição nacional, mas acordaram em uma rescisão precoce, já que estão fora dos planos.
Kelvin foi uma contratação que trouxe polêmica desde o primeiro dia. Contratado por indicação de Ricardo Rotenberg, que chegou a afirmar que "não teria problema" se a contratação desse errado pelo baixo preço. Dentro de campo, contudo, o atacante não mostrou resultados e sai sem marcar gols ou dar assistências.
Carlos Rentería foi um pedido de Paulo Autuori. O volante, que havia atuado contra o ex-treinador do Botafogo no futebol colombiano, chegou a ser titular no começo da passagem, mas logo foi colocado de lado. A última vez que o meio-campista entrou em campo foi no dia 25 de novembro.
Helerson, por sua vez, é cria das categorias de base do Botafogo. O zagueiro chegou a ser afastado pela diretoria em março do ano passado por descumprir as ordens de quarentena, mas foi reintegrado com a chegada de Túlio Lustosa. Ele atuou em um jogo na atual temporada.
"Em continuidade ao processo de reestruturação do Departamento de Futebol e alinhado ao planejamento que considera todos os cenários para o ano de 2021, o Botafogo comunica as primeiras mudanças no elenco profissional. Os atletas Rentería, Kelvin e Helerson não participarão mais dos jogos da equipe no restante do Campeonato Brasileiro.", informou o Botafogo.

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