Despedidas: Botafogo anuncia saídas de Kelvin, Rentería e Helerson

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A nova gestão do Botafogo vai fazendo as primeiras mudanças no elenco. O clube de General Severiano comunicou, na noite desta quinta-feira, que os atletas Kelvin, Helerson e Carlos Rentería, por ordem do novo Departamento de Futebol, não fazem mais parte do elenco.

Os três, portanto, sequer terminarão o Campeonato Brasileiro atuando pelo Alvinegro. O trio, vale ressaltar, tinha contrato até o fim da competição nacional, mas acordaram em uma rescisão precoce, já que estão fora dos planos.

Kelvin foi uma contratação que trouxe polêmica desde o primeiro dia. Contratado por indicação de Ricardo Rotenberg, que chegou a afirmar que "não teria problema" se a contratação desse errado pelo baixo preço. Dentro de campo, contudo, o atacante não mostrou resultados e sai sem marcar gols ou dar assistências.

Carlos Rentería foi um pedido de Paulo Autuori. O volante, que havia atuado contra o ex-treinador do Botafogo no futebol colombiano, chegou a ser titular no começo da passagem, mas logo foi colocado de lado. A última vez que o meio-campista entrou em campo foi no dia 25 de novembro.

Helerson, por sua vez, é cria das categorias de base do Botafogo. O zagueiro chegou a ser afastado pela diretoria em março do ano passado por descumprir as ordens de quarentena, mas foi reintegrado com a chegada de Túlio Lustosa. Ele atuou em um jogo na atual temporada.