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Desfalques podem fazer com que Xavier volte a ser titular pelo Corinthians após mais de cinco meses

Com Gabriel suspenso e Cantillo lesionado, prata da casa é opção para começar jogando como volante diante do Grêmio, neste domingo (5)...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 07:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 07:00

Com a suspensão de Gabriel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), e a lesão de Cantillo, que não deve mais jogar em 2021, o volante Xavier deve voltar a ser titular pelo Timão após mais de cinco meses. A última vez que a prata da casa corintiana começou jogando uma partida foi no dia 27 de junho, no empate em 1 a 1 contra o Fluminense, pela sétima rodada do Brasileirão. Desde então, o jogador perdeu espaço e alternou poucos minutos entrando no decorrer das partidas.
Xavier só não foi relacionado para os dois primeiros jogos do Corinthians no Brasileirão, desde então figurou pelo menos no banco de reservas em todos. Como titular foi apenas o jogo contra o Flu, mas entrou no decorrer de 14 jogos.
No último fim de semana, contra o Furacão, pela 36ª rodada do Brasileirão, o camisa 39 entrou no lugar de Gabriel aos 37 minutos do segundo tempo e atuou durante 14 minutos. O meia não entrava em campo desde a 32ª rodada, na vitória corintiana por 3 a 2 sobre o Cuiabá, na Neo Química Arena, no último dia 13 de novembro.
Xavier totaliza 225 minutos neste Campeonato Brasileiro.
O Timão iniciou nesta quarta-feira (1º) os trabalhos visando o Grêmio, e o técnico Sylvinho terá mais três treinos para escolher o substituto para Gabriel. A possibilidade de retorno de Giuliano, que iniciou transição física após lesão na coxa esquerda, abre chances para Du Queiroz atuar como primeiro volante. Du também é opção para a lateral-direita, já que o titular Fagner está suspenso e João Pedro ainda gera dúvidas, principalmente após ter falhado na estreia contra o Ceará.
Crédito: XavierécriadascategoriasdebasedoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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