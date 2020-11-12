Desfalques para sábado: Vasco tem mais quatro casos de Covid-19

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em busca da recuperação na tabela, o Vasco terá desfalques para as próximas rodadas do Brasileirão. Ao menos quatro atletas do elenco contraíram Covid-19. Carlinhos, Ribamar, Miranda e Leandro Castan serão desfalques de Ricardo Sá Pinto para o confronto contra o Sport, às 16h30, sábado, na Ilha do Retiro, e na rodada seguinte também, provavelmente.

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O caso de Carlinhos foi noticiado primeiramente pelo site "Ge". Já os demais foram publicados pelo jornalista do jornal Extra, Gilmar Ferreira, e confirmados pelo LANCE!. É a segunda vez que Miranda, que está com sintomas leves, mas passa bem, contrai o vírus na corrente pandemia. Por sua vez, Castan aguarda a contraprova, que sai nos próximos dias.

Atualmente, o Vasco está na zona de rebaixamento na 18ª posição com 19 pontos e necessita reencontrar o caminho das vitórias. O Gigante da Colina não vence há 9 rodadas, desde o dia 13 de setembro, quando derrotou o Botafogo por 3 a 2, no estádio Nilton Santos.