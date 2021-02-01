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Desfalques, clima de final e troca de provocações: como chega o Sport para encarar o Flamengo

Em situação delicada na tabela, equipe pernambucana busca vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Jair Ventura não poderá contar com dois jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em situações opostas na tabela, Sport e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, pela 33ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Rubro-Negro carioca busca uma vitória para seguir vivo na luta pelo título, os clube pernambucano luta contra a degola e precisa de um triunfo para se afastar do Z-4.
+ Sport x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpitesAtualmente na 16º posição, com 35 pontos, tem o mesma pontuação do Fortaleza - o primeiro clube dentro do Z-4. Depois de três derrotas seguidas - para Palmeiras, Fluminense e Corinthians -, o Sport voltou a vencer na última rodada. Na Ilha do Retiro, a equipe rubro-negra bateu o Bahia por 2 a 0, com gols de Thiago Neves e Iago Maidana.
Para o técnico Jair Ventura, a partida contra o Flamengo será mais uma entre as várias decisões que o Sport tem pela frente para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.
- A gente encara cada jogo como uma grande final. É assim que eu encarei desde a minha chegada. Jogo a jogo, focado 1000% no próximo adversário. A equipe que for mais eficiente e for menos prejudicada dentro da competição, vai conseguir seus objetivos e, para isso, todos nós que estamos aqui vamos dar a vida para que o Sport possa alcançar a melhor posição no final da competição.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Para a partida contra o Flamengo, o treinador não poderá contar com dois atletas. O volante Marcão, que vinha atuando como titular, levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão automática. Além dele, o atacante Leandro Barcia ainda se recupera de cirurgia no joelho e desfalcará a equipe.
Dessa forma, a provável escalação do Sport para encarar o Flamengo é: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Junior Tavares; Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves; Ewerthon, Dalberto e Marquinhos.THIAGO NEVES E TROCA DE PROVOCAÇÕES
Além dos três pontos importantes para as duas equipes, outra coisa estará em jogo na partida de logo mais: a eterna polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Nas últimas décadas, Flamengo e Sport protagonizaram uma disputa pelo reconhecimento do título, com diversas provocações entre eles.
No primeiro turno, por exemplo, Diego Ribas fez questão de fazer um post nas redes sociais após a vitória do Flamengo por 3 a 0, no Maracanã. Na publicação, o meia escreveu "Muita entrega, muitos gols e uma grande vitória. Parabéns, meus amigos. Vamos em frente! #OCampeãoDe87Venceu”.
Em entrevista ao podcast oficial do Sport, Thiago Neves, ex-jogador do Flamengo, citou essa provocação e projetou o duelo desta quinta-feira como oportunidade de devolver no mesmo estilo.
- Acho que a história fala como vai ser o jogo. É um clássico histórico. Uma coisa que eu presenciei é que a gente perdeu no primeiro turno, e o Diego postou depois: ‘O campeão de 87 venceu’. Eu guardei, comentei com o Marcão, uma pena ele não jogar, porque o Marcão ia marcar o Diego. É uma coisa que ele sacaneou a gente, zoou no primeiro turno, só que eu acho que ele esqueceu que tinha o jogo de volta na Ilha. Então vamos dar o troco e depois do jogo vai ser a minha vez.

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