Desfalques: Botafogo não terá Kevin e Kanu contra o Flamengo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O jogo da 23ª rodada mal terminou, mas o Botafogo sabe que terá dois problemas para a próxima partida. Kevin e Kanu levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Mineirão, e, por consequência, estão suspensos para o clássico contra o Flamengo, no dia 5 de dezembro, no Estádio Nilton Santos.

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Kevin levou um cartão amarelo no fim do primeiro tempo por fazer falta no campo de ataque. Para esta posição, Emiliano Díaz conta com Marcinho, que atuou como ponta nos primeiros 45 minutos diante do Atlético-MG. O camisa 13 deve voltar para a posição original.

Kanu, por sua vez, foi amarelado já no fim da partida por um carrinho no meio-campo. O argentino tem duas opções para o lugar do camisa 3: Rafael Forster ou o jovem Sousa, ambos canhotos, para fazer a dupla de zagueiros com Marcelo Benevenuto, destro.