AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Desfalques: Botafogo não terá Kevin e Kanu contra o Flamengo

Defensores levaram o terceiro cartão amarelo em derrota para o Atlético-MG e terão que cumprir suspensão automática no clássico do dia 5 de dezembro...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 23:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 23:44
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O jogo da 23ª rodada mal terminou, mas o Botafogo sabe que terá dois problemas para a próxima partida. Kevin e Kanu levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Mineirão, e, por consequência, estão suspensos para o clássico contra o Flamengo, no dia 5 de dezembro, no Estádio Nilton Santos.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Kevin levou um cartão amarelo no fim do primeiro tempo por fazer falta no campo de ataque. Para esta posição, Emiliano Díaz conta com Marcinho, que atuou como ponta nos primeiros 45 minutos diante do Atlético-MG. O camisa 13 deve voltar para a posição original.
Kanu, por sua vez, foi amarelado já no fim da partida por um carrinho no meio-campo. O argentino tem duas opções para o lugar do camisa 3: Rafael Forster ou o jovem Sousa, ambos canhotos, para fazer a dupla de zagueiros com Marcelo Benevenuto, destro.
Com praticamente dez dias para a partida, Emiliano Díaz e a comissão técnica de Ramón terá tempo para treinamentos e, consequentemente, pensar na tática ideal para o clássico contra o Rubro-Negro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)
STF libera parte dos penduricalhos que haviam sido barrados pelo tribunal
Imagem de destaque
TCU vê indícios de documento falso em licitação da Capitania dos Portos no ES
Imagem de destaque
Amor em julho: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados