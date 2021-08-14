Desfalques abrem espaço para retorno de dupla 'renegada' por Renato Gaúcho no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Peças importantes no início da temporada, João Gomes e Pedro perderam espaço desde a chegada de Renato Gaúcho ao Flamengo. Com a ausência de Diego e Gabigol, no entanto, os atletas aparecem como substitutos naturais e estão prestes a voltar ao time titular rubro-negro. A oportunidade será neste domingo, às 16h, diante do Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaOs números provam a queda de utilização da dupla no elenco do Flamengo. João Gomes, por exemplo, havia atuado em 28 dos 32 jogos do clube na temporada antes da saída de Rogério Ceni, sendo 16 como titular. Após a saída de Gerson, em julho, o jovem até se credenciou a assumir a posição no meio-campo e teve boas atuações ao lado de Diego.

Após a troca de treinador, no entanto, Gomes viu Willian Arão voltar ao meio-campo e não conseguiu mais engatar uma sequência de jogos. Sob comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro disputou nove partidas, e o volante esteve em campo em apenas três delas. Nas outras seis, ele ficou os 90 minutos no banco de reservas.

+ Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do Flamengo

A última aparição de Gomes foi na vitória sobre o ABC, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, em que o Flamengo usou um time alternativo e ele foi o autor do gol da vitória. Com Diego suspenso e Thiago Maia positivo para Covid-19, ele é o favorito para atuar ao lado de Willian Arão no domingo.JOÃO GOMES NA TEMPORADA

A troca de treinador, no entanto, coincidiu com o retorno de Gabigol da Copa América, e o camisa 21 não tem tido tanta oportunidade desde então. Apesar de atuar em sete das nove partidas sob comando de Renato, ele foi titular em apenas uma ocasião: a partida do time alternativo contra o ABC. Nos outros seis jogos, ele soma o total de apenas 106 minutos disputados.

+ Divergência contratual se mantém e coloca em xeque renovação de Arrascaeta com o Flamengo

Neste período, o centroavante marcou apenas um gol (na goleada sobre o Bahia, em Pituaçu) e foi igualado por Bruno Henrique no ranking de artilheiros na temporada. Recuperado de entorse no tornozelo, ele treinou com o grupo nesta sexta-feira e deve receber nova chance como titular contra o Sport.PEDRO NA TEMPORADA

+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão