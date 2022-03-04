Desfalque em 70% dos clássicos contra o Vasco desde que chegou ao Flamengo, Rodrigo Caio não enfrenta o rival desde 2019

Neste domingo, no Estádio Nilton Santos, Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Será o primeiro Clássico dos Milhões de Paulo Sousa, que já tem Rodrigo Caio como baixa certa. O zagueiro - que ainda não atuou sob o comando do português - não tem sido uma opção frequente nos jogos contra o rival. Desde a sua chegada ao Ninho, em 2019, só enfrentou o Vasco três vezes.No domingo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, Rodrigo Caio será baixa por estar em recuperação da lesão e cirurgia no joelho direito, feita em dezembro. Antes, foram diversos os motivos que tiraram o zagueiro do clássico. Desde o 4 a 4 em 13 de novembro de 2019, o atleta não defende o clube diante do Vasco. Lesões musculares e outros problemas físicos e clínicos tornaram-se uma rotina para Rodrigo Caio desde 2020, após ter feito uma grande temporada em 2019, a sua primeira pelo Flamengo. Em julho de 2021, o LANCE! levantou que o zagueiro já havia perdido 40 jogos apenas devido a esses problemas - relembre!GALERIA: Paulo Sousa cumpre promessa e prestigia basquete do Flamengo!Ao todo, Rodrigo Caio não esteve em campo em 70% dos Clássicos dos Milhões desde a sua contratação pelo Flamengo: jogou três de 10 encontros com o rival. Em três destas partidas, o camisa 4 não atuou pelo fato do clube ter entrado em campo com uma equipe alternativa, como tem feito no início dos Estaduais.