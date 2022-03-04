Desfalque em 70% dos clássicos contra o Vasco desde que chegou ao Flamengo, Rodrigo Caio não enfrenta o rival desde 2019

Neste domingo, no Estádio Nilton Santos, Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Será o primeiro Clássico dos Milhões de Paulo Sousa, que já tem Rodrigo Caio como baixa certa. O zagueiro - que ainda não atuou sob o comando do português - não tem sido uma opção frequente nos jogos contra o rival. Desde a sua chegada ao Ninho, em 2019, só enfrentou o Vasco três vezes.No domingo, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, Rodrigo Caio será baixa por estar em recuperação da lesão e cirurgia no joelho direito, feita em dezembro. Antes, foram diversos os motivos que tiraram o zagueiro do clássico. Desde o 4 a 4 em 13 de novembro de 2019, o atleta não defende o clube diante do Vasco. Lesões musculares e outros problemas físicos e clínicos tornaram-se uma rotina para Rodrigo Caio desde 2020, após ter feito uma grande temporada em 2019, a sua primeira pelo Flamengo. Em julho de 2021, o LANCE! levantou que o zagueiro já havia perdido 40 jogos apenas devido a esses problemas - relembre!GALERIA: Paulo Sousa cumpre promessa e prestigia basquete do Flamengo!Ao todo, Rodrigo Caio não esteve em campo em 70% dos Clássicos dos Milhões desde a sua contratação pelo Flamengo: jogou três de 10 encontros com o rival. Em três destas partidas, o camisa 4 não atuou pelo fato do clube ter entrado em campo com uma equipe alternativa, como tem feito no início dos Estaduais.
Em outros três jogos, Rodrigo Caio foi baixa por lesão e, ainda uma vez, ficou fora do Clássico dos Milhões por estar a serviço da Seleção Brasileira. Confira!9 de março de 2019 - Vasco 1x1 Flamengo, pelo CariocaFlamengo atuou com grupo alternativo, e Rodrigo Caio não jogou.
31 de março de 2019 - Vasco 1(1)x(3)1 Flamengo, pelo CariocaFlamengo atuou com grupo alternativo, e Rodrigo Caio não jogou.
14 de abril de 2019 - Vasco 0x2 Flamengo, pelo CariocaRodrigo Caio atuou os 90 minutos.
21 de abril de 2019 - Flamengo 2x0, pelo CariocaRodrigo Caio atuou os 90 minutos.
17 de agosto de 2019 - Vasco 1x4 Flamengo, pelo BrasileirãoLesionado, Rodrigo Caio foi desfalque.
13 de novembro de 2019 - Flamengo 4x4 Vasco, pelo BrasileirãoRodrigo Caio atuou os 90 minutos.
22 de janeiro de 2020 - Vasco 0x1 Flamengo, pelo CariocaFlamengo atuou com grupo alternativo, e Rodrigo Caio não jogou.
10 de outubro de 2020 - Vasco 1x2 Flamengo, pelo BrasileirãoCom a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, Rodrigo Caio foi desfalque.
4 de fevereiro de 2021 - Flamengo 2x0 Vasco, pelo BrasileirãoLesionado, Rodrigo Caio foi desfalque.
15 de abril de 2021 - Flamengo 1x3 Vasco, pelo CariocaLesionado, Rodrigo Caio foi desfalque.