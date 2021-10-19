Desfalque contra o Internacional, Jorge sentiu desconforto muscular depois de três jogos como titular

O lateral esquerdo Jorge recebeu, em confrontos recentes, oportunidades de começar no 11 inicial de Abel Ferreira. Na ausência de Piquerez, foram três jogos seguidos como titular e, com isso, o atleta sentiu um desconforto muscular.

O jogador não entrava em campo desde 2020 e chegou no Verdão em fase final de recuperação de uma lesão no joelho. Durante a Data Fifa, o atleta virou a única opção para o setor e teve de conviver com uma forte sequência de partidas logo após retornar aos gramados.Deste modo, não esteve à disposição de Abel Ferreira para os últimos embates do Maior Campeão Nacional e tampouco treinou nesta segunda-feira (18), realizando, apenas, um cronograma específico com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.