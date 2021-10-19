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Desfalque contra o Internacional, Jorge sentiu desconforto muscular depois de três jogos como titular

Lateral chegou ao clube em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e retornou aos gramados recentemente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O lateral esquerdo Jorge recebeu, em confrontos recentes, oportunidades de começar no 11 inicial de Abel Ferreira. Na ausência de Piquerez, foram três jogos seguidos como titular e, com isso, o atleta sentiu um desconforto muscular.
O jogador não entrava em campo desde 2020 e chegou no Verdão em fase final de recuperação de uma lesão no joelho. Durante a Data Fifa, o atleta virou a única opção para o setor e teve de conviver com uma forte sequência de partidas logo após retornar aos gramados.Deste modo, não esteve à disposição de Abel Ferreira para os últimos embates do Maior Campeão Nacional e tampouco treinou nesta segunda-feira (18), realizando, apenas, um cronograma específico com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
A previsão para a volta do atleta aos gramados, no entanto, não foi divulgada. Jorge chegou ao Palmeiras em julho de 2021 e assinou com o clube até 2025.placeholder

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