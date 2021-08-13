Desfalcado, Vasco visita o Remo e busca a terceira vitória seguida para entrar no G4 da Série B

O próximo desafio do Vasco na Série B será nesta sexta-feira, diante do Remo, às 21h30, em Belém, do Pará. O Cruz-Maltino, que venceu as duas últimas partidas (contra Vitória e Vila Nova), terá que mostrar a força de seu elenco com pouco tempo para treinar. Diante disso, Lisca não poderá contar com sete jogadores em meio à lesões, suspensões e Covid-19.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroEm caso de triunfo no Baenão, o Gigante da Colina pode terminar a rodada entre os quatro primeiro em caso de uma combinação de resultados. Para isso, o time não poderá contar com Leandro Castan, Marquinhos Gabriel e Léo Matos, suspensos. Além deles, Bruno Gomes, Daniel Amorim e Michel se recuperam de lesão e Morato testou positivo para Covid-19.
+ Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira! Por outro lado, Germán Cano está de volta e será a esperança de gols em Belém. Na defesa, o medalhista olímpico Ricardo Graça e Riquelme são opções para o comandante vascaíno. Será mais um teste para a defesa, que não tomou gol nos últimos dois jogos, mas sofreu uma pressão e alguns sustos contra o Vila Nova (GO).
A diferença para Guarani e Sampaio Corrêa é de apenas um ponto e para o líder Coritiba é de cinco. Apesar da irregularidade no início do campeonato, o time tem tudo para finalizar o turno no G4. Depois do Remo, o confronto será contra o penúltimo colocado Londrina, em São Januário. Em entrevista ao site do clube carioca, Vanderlei destacou que as oscilações são comuns e que o Vasco está crescendo nesse momento da competição.
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– Na realidade, todos os clubes vão oscilar dentro da competição. Isso está acontecendo agora. Algumas equipes largaram muito bem, e estão tendo essa oscilação agora (Náutico, por exemplo). A gente teve no início da competição e vem crescendo agora. Conseguimos uma sequência de vitórias, o que é importante. Estamos crescendo no momento certo, na reta final do primeiro turno. Se mantivermos esse ritmo e esse aproveitamento iremos conseguir recolocar o Vasco em devido lugar, que é na Série A – disse o goleiro.Vanderlei tem feito bons jogos pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)Outro ponto crucial é o apertado calendário brasileiro. Ambas as equipes jogaram na última terça-feira e estarão em campo novamente na sexta. Sem muito tempo para treinar, Vanderlei destacou que todos conhecem a correria da temporada no Brasil e que precisa descasar o máximo para chegar bem e trazer os três pontos de volta para o Rio de Janeiro.
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– Nosso calendário é assim, não temos muito do que reclamar, precisamos fazer nossa parte e procurar descansar o máximo que conseguirmos. Estamos focados no Remo. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que precisa da Vitória e que é muito forte atuando em casa. Estamos nos fortalecendo e evoluindo cada vez mais com o trabalho do Lisca. Vamos procurar fazer uma grande partida e conseguir nosso objetivo: uma vitória para nos mantermos na parte de cima – disse o camisa 1
Elogiado por Lisca, o arqueiro cruz-maltino tem tido boas atuações desde que chegou ao Vasco e é um dos destaques do time nesta Série B. Experiente, Vanderlei é considerado uma das referências no jovem elenco vascaíno e disse estar feliz em poder ajudar no crescimento do time na competição.
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– Me sinto feliz. Com você estando feliz, as coisas surgem ao natural. Temos várias lideranças boas aqui no Vasco. Essa mescla entre atletas jovens e experientes vem sendo importante. Os meninos se mostram interessados em aprender. Essa garotada é importante para o Vasco, que sempre foi um clube que revelou muito. Esperamos que continue sendo assim, pois dessa forma conseguiremos fazer uma grande temporada. Fico feliz por estar conseguindo ajudar os companheiros. Precisamos estar fortes em todos os setores, isso é o mais importante. O conjunto nosso estar bem é fundamental para conseguirmos o acesso – finalizou o goleiro.