Desfalcado, Vasco visita o Remo e busca a terceira vitória seguida para entrar no G4 da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O próximo desafio do Vasco na Série B será nesta sexta-feira, diante do Remo, às 21h30, em Belém, do Pará. O Cruz-Maltino, que venceu as duas últimas partidas (contra Vitória e Vila Nova), terá que mostrar a força de seu elenco com pouco tempo para treinar. Diante disso, Lisca não poderá contar com sete jogadores em meio à lesões, suspensões e Covid-19.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroEm caso de triunfo no Baenão, o Gigante da Colina pode terminar a rodada entre os quatro primeiro em caso de uma combinação de resultados. Para isso, o time não poderá contar com Leandro Castan, Marquinhos Gabriel e Léo Matos, suspensos. Além deles, Bruno Gomes, Daniel Amorim e Michel se recuperam de lesão e Morato testou positivo para Covid-19.

+ Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira! ​Por outro lado, Germán Cano está de volta e será a esperança de gols em Belém. Na defesa, o medalhista olímpico Ricardo Graça e Riquelme são opções para o comandante vascaíno. Será mais um teste para a defesa, que não tomou gol nos últimos dois jogos, mas sofreu uma pressão e alguns sustos contra o Vila Nova (GO).

A diferença para Guarani e Sampaio Corrêa é de apenas um ponto e para o líder Coritiba é de cinco. Apesar da irregularidade no início do campeonato, o time tem tudo para finalizar o turno no G4. Depois do Remo, o confronto será contra o penúltimo colocado Londrina, em São Januário. Em entrevista ao site do clube carioca, Vanderlei destacou que as oscilações são comuns e que o Vasco está crescendo nesse momento da competição.

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– Na realidade, todos os clubes vão oscilar dentro da competição. Isso está acontecendo agora. Algumas equipes largaram muito bem, e estão tendo essa oscilação agora (Náutico, por exemplo). A gente teve no início da competição e vem crescendo agora. Conseguimos uma sequência de vitórias, o que é importante. Estamos crescendo no momento certo, na reta final do primeiro turno. Se mantivermos esse ritmo e esse aproveitamento iremos conseguir recolocar o Vasco em devido lugar, que é na Série A – disse o goleiro.Vanderlei tem feito bons jogos pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)Outro ponto crucial é o apertado calendário brasileiro. Ambas as equipes jogaram na última terça-feira e estarão em campo novamente na sexta. Sem muito tempo para treinar, Vanderlei destacou que todos conhecem a correria da temporada no Brasil e que precisa descasar o máximo para chegar bem e trazer os três pontos de volta para o Rio de Janeiro.

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– Nosso calendário é assim, não temos muito do que reclamar, precisamos fazer nossa parte e procurar descansar o máximo que conseguirmos. Estamos focados no Remo. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que precisa da Vitória e que é muito forte atuando em casa. Estamos nos fortalecendo e evoluindo cada vez mais com o trabalho do Lisca. Vamos procurar fazer uma grande partida e conseguir nosso objetivo: uma vitória para nos mantermos na parte de cima – disse o camisa 1

Elogiado por Lisca, o arqueiro cruz-maltino tem tido boas atuações desde que chegou ao Vasco e é um dos destaques do time nesta Série B. Experiente, Vanderlei é considerado uma das referências no jovem elenco vascaíno e disse estar feliz em poder ajudar no crescimento do time na competição.

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