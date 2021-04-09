Desespero e confiança: torcedores do Fluminense reagem a sorteio da Libertadores

Crédito: Reprodução/Fox Sports

De volta à Libertadores após oito anos, o Fluminense pegou um dos grupos mais complicados da competição no sorteio, realizado nesta sexta-feira. O Tricolor enfrentará o River Plate, da Argentina, o Independiente Santa Fé, da Colômbia, além do vencedor do duelo entre Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL). Nas redes sociais, os torcedores repercutiram os rivais e reconheceram a dificuldade das partidas.

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As datas ainda serão marcadas pela Conmebol, mas o Tricolor abre contra o River no Maracanã, viaja para encarar o Santa Fé e o Bolívar/Junior Barranquilla. Depois, volta para encarar o Independiente no Rio de Janeiro e recebe também a equipe que avançar da pré-Libertadores. Por fim, visita o time argentino. Veja mais informações sobre os adversários.