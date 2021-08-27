Desempenho fora, foco e Rafael Navarro: o que prestar atenção no Botafogo contra o Coritiba

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Duelo decisivo para o Botafogo: nesta sexta-feira, a equipe comandada por Enderson Moreira enfrenta o Coritiba no Couto Pereira às 21h30, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O Alvinegro pode entrar no G4 se vencer. Para isto, precisa, claro, fazer a própria parte e construir um resultado positivo e também torcer contra o Náutico, que enfrenta o Vitória no próximo domingo, no Aflitos. Por isto, o LANCE! separou cinco pontos importantes para o Botafogo na partida.Foco: a grande maioria dos gols levados pelo Botafogo na Série B saíram nos segundos tempos dos jogos. O time perde a concentração praticamente de forma natural e tem sido punido por isso, como Luís Oyama afirmou em entrevista ao L!. Contra o líder da competição, a postura tem que ser de foco.

Quem marca Gamalho?: o Alvinegro vai enfrentar um dos jogadores em melhor fase na competição. Léo Gamalho é o cara do sistema ofensivo do Coritiba e uma dor de cabeça para os zagueiros adversários. Será uma prova de fogo para Kanu e Joel Carli.

Longe do Rio de Janeiro: apesar de ter sido o melhor mandante, o Botafogo teve campanha de Z4 como visitante no primeiro turno, com apenas uma vitória. O Coritiba ainda não perdeu no Couto Pereira nesta Série B. É uma boa oportunidade para provar que a segunda metade do torneio pode ser diferente neste sentido.

Jonathan Silva: sem Hugo, fora da Série B por uma lesão na clavícula, o lateral, recém-contratado, vai ganhar a titularidade e uma chance de provar que chegou para somar. O camisa 6 deve ser o escolhido de Enderson Moreira na posição até o fim da competição.