Desempenho de Matheuzinho contra o Ceará ilustra ano consistente do lateral pelo Flamengo em 2021

O Flamengo contou com uma atuação em alto nível de Matheuzinho para assegurar, no mínimo, a segunda colocação do Brasileirão e adiar a festa do título do Atlético-MG. O desempenho dentro de campo na última terça-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, ilustrou, inclusive, uma temporada consistente do jovem lateral-direito, que pede passagem no time titular do Rubro-Negro.> Garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao FlaContra o Vozão, Matheuzinho foi importante tanto para o sistema defensivo quanto o ofensivo do time. De acordo com o site "FootStats", na defesa, ele contribuiu com três desarmes, uma interceptação e cometeu apenas uma falta. Já no ataque, além do gol marcado, descolou dois passes para finalização e ainda deu um cruzamento para Gabi carimbar o travessão.

Esse cenário, como já dito acima, apenas ilustra o que Matheuzinho performou ao longo de 2021. Ainda de acordo com o site "FootStats", no Campeonato Brasileiro, o lateral é o líder do Fla em desarmes (55), segundo em cruzamentos certos (23), quarto em interceptações e tem a quarta melhor marca em passes para finalização. Além disso, os números do site "SofaScore" o apontam como o lateral com mais chances claras criadas na compeitção.Ainda vale destacar que, embora seja reserva, Matheuzinho já soma mais jogos na temporada do que Isla, o atual titular, em 2021. Até aqui, o primeiro atuou 56 vezes, enquanto o segundo, 36. Isso se deu tanto por convocações quanto por lesões, como foi o caso da última noite.

No entanto, apesar dos bons números, a concorrência pela titularidade na lateral-direita do Flamengo será acirrada. A opinião é compartilhada por Mauricinho, que assumiu o time profissional do Flamengo interinamente. O treinador exaltou Matheuzinho, disse que o time está bem servido na posição, mas destacou que ambos (Matheuzinho e Isla) vão lutar até o fim pela vaga.

- Eu o conheço bem. É um jogador extraordinário, extremamente profissional. Evoluiu muito. Principalmente nas questões defensivas. Mas tem o Isla, que é um grande jogador e não vai deixar barato, vai lutar com ele até o final para ser titular. Eu acho que o Flamengo está bem servido na posição. Hoje, o Isla não pôde jogar, e o Matheuzinho, mais uma vez, deu conta do recado. Os dois precisam estar de olhos bem abertos porque se um bobear o outro vira titular - disse Mauricinho, em coletiva na última terça-feira.

Na expectativa de mais uma boa atuação de Matheuzinho, o Flamengo volta a campo já nesta sexta-feira, às 20h, contra o Sport, na Arena Pernambuco. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.