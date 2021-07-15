Desembarque com vantagem na bagagem: Flamengo volta ao Rio após vencer na Libertadores e ganha folga

Com vantagem para o jogo da volta da Libertadores na bagagem, o Flamengo desembarcou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, por volta das 14h50, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O clube folgará hoje e se reapresentará no Ninho do Urubu nesta sexta, cujo treino sob o comando de Renato Gaúcho está marcado para as 14h30.A preparação terá de mudar a chave, já que o próximo treinamento será visando ao Campeonato Brasileiro. Na última noite, o triunfo foi pela ida das oitavas da Libertadores, sobre o Defensa y Justicia, por 1 a 0 - gol de Michael.
AGENDA DO FLAMENGO
Com a vantagem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30, no Rio ou em Brasília e possivelmente com público. A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.
Antes de encarar novamente o Defensa y Justicia, o Flamengo volta a campo no domingo. A equipe enfrenta o Bahia, às 18h15 (de Brasília), no estádio Pituaçu, pela 12ª rodada no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, com 15 pontos conquistados em nove partidas.