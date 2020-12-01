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Desembargador pede data para julgamento, no pleno do TJ-RJ, da eleição do Vasco do dia 7/11

Camilio Ribeiro Rulière negou pedido de reconsideração da validade da eleição e enviou para apreciação do colegiado; debate será virtual e mostra evolução do caso...
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Publicado em 

01 dez 2020 às 19:10

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:10

Crédito: Leven Siano foi o vencedor da disputa cujo processo só terminou às 5h do dia 8/11 (Felippe Rocha/Lancepress!
Novos passos sobre a eleição do Vasco. Nesta terça-feira, o desembargador Camilo Ribeiro Ruliére pediu uma data ao pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) para julgamento da validade do pleito do dia 7 de novembro, vencido por Luiz Roberto Leven Siano.Para aquele pleito acontecer, uma decisão judicial, na sexta-feira 6/11, antecipou a previsão de que fosse no dia 14 para o dia 7, sábado, 12 horas depois. A votação transcorria quando nova decisão judicial determinou a suspensão, mas a Mesa Diretora entendeu diferente e deu continuidade aos trabalhos. Nova eleição ocorreu no dia 14, com Jorge Salgado sendo o vencedor.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A pauta a ser julgada pelo colegiado ainda não tem data. Porém, já se sabe que o evento ocorrerá de maneira virtual e a expectativa é de que seja para breve, além de indicar o vencedor do imbróglio.
Há ainda um pedido do Vasco, ainda com Alexandre Campello de mandatário, para uma terceira eleição, considerando vícios nos dois pleitos. Embora, nada tenha se confirmado, Leven Siano celebra as decisões, as entendendo como favoráveis a ele.
- O desembargador Camilo Rulière acabou de despachar. Não reconsiderou como requerido pelos golpistas, nem cogitou sobre o pedido esdrúxulo de outra eleição, mantendo a liminar que determinou eleição presencial dia 7/11 e pedindo data de julgamento para o colegiado. Vasco 3 x 0 Golpe! - tuitou.

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