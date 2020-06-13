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Desejo do Flu, Thiago Silva descarta volta ao Brasil: 'Ainda tenho objetivos a cumprir na Europa'

Zagueiro de 35 anos é sonho da torcida tricolor, mas acredita ainda ter mercado no Velho Continente por mais algum tempo. Questão salarial é outro obstáculo para o negócio...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 21:57

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 21:57

Crédito: Divulgação
A torcida do Fluminense pode ter visto o sonho de ver o retorno do zagueiro Thiago Silva ficar mais distante, nesta sexta-feira. O jogador do PSG participou de uma live no perfil da Revista Caras no Instagram e descartou uma eventual volta ao Brasil neste momento.
– Todo mundo sabe do carinho que tenho pelo Fluminense, tive o episódio da tuberculose e eles abriram as portas. Tenho uma gratidão eterna por isso, mas ainda tenho objetivos na Europa a serem cumpridos. Espero que eu possa cumpri-los o mais rápido possível – disse o zagueiro.
O desejo de permanecer mais um tempo no Velho Continente foi reforçado pela esposa de Thiago, Belle Silva. Há oito anos no clube francês o atleta não deve ter o vínculo renovado, de acordo com informações dos jornais locais.
O nome de Thiago Silva também voltou a circular nas Laranjeiras, nas últimas semanas, depois da notícia e aumentou, quando o Tricolor fez um post com uma foto do jogador com passagem pelo clube entre 2006 e 2008 com uma camisa personalizada em que informava ter aderido ao programa de sócios.
O estafe do jogador, no entanto, acredita que ele ainda tem mercado na Europa. A questão salarial é outro obstáculo para a negociação, em razão das dificuldades financeiras do Flu, que fechou o quarto ano seguido no vermelho. E MAIS:Maracanã 70 anos: Saiba as maiores goleadas da história do estádioFluminense fará testagem de COVID-19 em atletas e comissão técnicaEx-PSG dispara contra Thiago Silva: 'Limitado mentalmente'Henrique prega cautela no futebol: 'Ninguém é doido de voltar' E MAIS:

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