Desejado pelo Arsenal, Vlahovic escolhe clube onde quer jogar

Dusan Vlahovic deseja se transferir para a Juventus ainda nesta janela de transferências de janeiro, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A Fiorentina também está disposta a negociar a saída do atacante, mas o clube afirmou não ter propostas pelo sérvio.- No momento, não recebemos nenhuma oferta. Estamos abertos a tudo, mas queremos clareza - disse Joe Barone, dirigente da Viola minutos antes do duelo contra o Cagliari pelo Campeonato Italiano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Fiorentina entende que o atleta não permanecerá em Florença, uma vez que tem contrato até 2023 e recusou todas as propostas realizadas pela Viola. No entanto, o clube espera receber cerca de 70 milhões de euros (R$ 432 milhões) da Juventus para aceitar a saída o centroavante.
Vlahovic, que também foi desejado pelo Arsenal, tem o interesse em permanecer na Itália e já possui um acordo com a Velha Senhora para receber sete milhões de euros (R$ 43 milhões) por temporada. O mercado de transferências se encerra na próxima segunda-feira.