Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Desejado pelo Arsenal, Vlahovic escolhe clube onde quer jogar

Atacante da Fiorentina busca transferência para a Juventus ainda nesta janela de janeiro, mas Viola ainda não recebeu propostas e o mercado se encerra na próxima segunda-feira...
Publicado em 

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 09:22

Dusan Vlahovic deseja se transferir para a Juventus ainda nesta janela de transferências de janeiro, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A Fiorentina também está disposta a negociar a saída do atacante, mas o clube afirmou não ter propostas pelo sérvio.- No momento, não recebemos nenhuma oferta. Estamos abertos a tudo, mas queremos clareza - disse Joe Barone, dirigente da Viola minutos antes do duelo contra o Cagliari pelo Campeonato Italiano.
A Fiorentina entende que o atleta não permanecerá em Florença, uma vez que tem contrato até 2023 e recusou todas as propostas realizadas pela Viola. No entanto, o clube espera receber cerca de 70 milhões de euros (R$ 432 milhões) da Juventus para aceitar a saída o centroavante.
Vlahovic, que também foi desejado pelo Arsenal, tem o interesse em permanecer na Itália e já possui um acordo com a Velha Senhora para receber sete milhões de euros (R$ 43 milhões) por temporada. O mercado de transferências se encerra na próxima segunda-feira.
Crédito: Vlahovic quer jogar na Juventus ainda nesta temporada (Foto: VINCENZO PINTO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados