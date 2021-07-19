Desde que voltou de lesão, Luan jogou apenas 'um tempo' no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda tem tido dificuldade para se acertar dentro de campo e entre uma mudança e outra, alguns jogadores têm perdido espaço na equipe, como é o caso de Luan, que vinha sendo titular com Sylvinho até sofrer uma lesão e agora acumula menos de 45 minutos de atuação desde então.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Sob o comando do treinador, o meia foi titular nos seis primeiros jogos, todos eles como um "falso 9", improvisado e, de certa forma, sacrificado no ataque. No entanto, para a sétima partida ele acabou indo para o departamento médico do Timão com uma tendinite no adutor da coxa direita. Assim, ele acabou perdendo três duelos do Brasileirão-2021 até se recuperar.

Sua volta se deu contra o São Paulo, mas acabou não saindo do banco de reservas durante o clássico, o que adiou seu retorno ao gramado para a partida seguinte, contra o Internacional, quando atuou por 19 minutos, sem contar os acréscimos. Naquele dia ele foi o autor do cabeceio que fez com que o goleiro adversário concedesse o rebote para Jô empatar o placar em 1 a 1.Contra a Chapecoense, porém, Luan ficou no banco de reservas e não entrou, voltando a ser utilizado no duelo seguinte, diante do Fortaleza, quando atuou por 18 minutos, sem contar os acréscimos. O Corinthians estava atrás no placar, assim como contra o Inter. Mesma coisa aconteceu diante do Atlético-MG, depois da virada do Galo. No entanto, ele jogou apenas dois minutos.

Somando o tempo que ficou em campo nesses três jogos, sem contar os acréscimos, Luan acumulou apenas 39 minutos, o que significa menos de um tempo, mas se adicionarmos os minutos extra que a arbitragem deu, a conta fecharia como se um fosse um tempo completo mesmo.

Apesar disso, suas entradas são sempre com desvantagem no placar, precisando decidir a partida. Lembrando que diante de Chape e Tricolor, duelos em que estava no banco, mas não foi utilizado, o Timão não estava perdendo e conquistou um empate e uma vitória, respectivamente. Algo que indica que Sylvinho não quer mexer na estrutura defensiva do time nesses casos e pensa em Luan como uma peça que pode ser usada somente para buscar resultado.