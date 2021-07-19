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futebol

Desde que voltou de lesão, Luan jogou apenas 'um tempo' no Corinthians

Após ser titular com Sylvinho como "falso 9", meia sofreu uma lesão e acabou ficando afastado. Desde então não retomou o lugar na equipe e tem jogado pouco pelo Timão...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 18:43
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians ainda tem tido dificuldade para se acertar dentro de campo e entre uma mudança e outra, alguns jogadores têm perdido espaço na equipe, como é o caso de Luan, que vinha sendo titular com Sylvinho até sofrer uma lesão e agora acumula menos de 45 minutos de atuação desde então.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Sob o comando do treinador, o meia foi titular nos seis primeiros jogos, todos eles como um "falso 9", improvisado e, de certa forma, sacrificado no ataque. No entanto, para a sétima partida ele acabou indo para o departamento médico do Timão com uma tendinite no adutor da coxa direita. Assim, ele acabou perdendo três duelos do Brasileirão-2021 até se recuperar.
Sua volta se deu contra o São Paulo, mas acabou não saindo do banco de reservas durante o clássico, o que adiou seu retorno ao gramado para a partida seguinte, contra o Internacional, quando atuou por 19 minutos, sem contar os acréscimos. Naquele dia ele foi o autor do cabeceio que fez com que o goleiro adversário concedesse o rebote para Jô empatar o placar em 1 a 1.Contra a Chapecoense, porém, Luan ficou no banco de reservas e não entrou, voltando a ser utilizado no duelo seguinte, diante do Fortaleza, quando atuou por 18 minutos, sem contar os acréscimos. O Corinthians estava atrás no placar, assim como contra o Inter. Mesma coisa aconteceu diante do Atlético-MG, depois da virada do Galo. No entanto, ele jogou apenas dois minutos.
Somando o tempo que ficou em campo nesses três jogos, sem contar os acréscimos, Luan acumulou apenas 39 minutos, o que significa menos de um tempo, mas se adicionarmos os minutos extra que a arbitragem deu, a conta fecharia como se um fosse um tempo completo mesmo.
Apesar disso, suas entradas são sempre com desvantagem no placar, precisando decidir a partida. Lembrando que diante de Chape e Tricolor, duelos em que estava no banco, mas não foi utilizado, o Timão não estava perdendo e conquistou um empate e uma vitória, respectivamente. Algo que indica que Sylvinho não quer mexer na estrutura defensiva do time nesses casos e pensa em Luan como uma peça que pode ser usada somente para buscar resultado.
Na temporada 2021, até aqui, Luan tem 22 jogos pelo Corinthians, quatro gols marcados e duas assistências, totalizando seis participações em tentos da equipe. Agora, com semanas livres para treino e necessidade de mudança, o meia pode ter mais uma chance para recuperar seus espaço no Alvinegro.

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