Desde a chegada dos reforços, aproveitamento do Corinthians só é menor do que o do Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está muito perto de se consolidar como um dos clubes classificados para a Libertadores de 2022, seu principal objetivo neste ano. Mas a verdade é que esse sonho somente se tornou possível após a chegada dos quatro reforços para o elenco. Não é à toa que desde a estreia de Giuliano, o primeiro deles, o time conquistou 62,5% dos pontos que disputou no Brasileirão, somente atrás do Atlético-MG, que tem o melhor índice no período.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Não é apenas dentro de campo que Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian mostraram que fazem a diferença, mas principalmente quando comparamos os números antes e depois. Isso é bem nítido se comparado com o que era equipe antes dessas contratações. Embora o camisa 10 já esteja afastado por lesão há algum tempo, os outros três tem dado conta do recado.

Foram 14 rodadas disputadas pelo Timão antes do primeiro reforço estrear, nas quais a equipe conquistou quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, ou seja, somou 17 dos 42 pontos possíveis, o que representa um aproveitamento de 40,48%. Naquele momento, o Alvinegro era o 13º se comparado com os outros clubes, bem longe de uma disputa por Libertadores.A partir do clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, válido pela 15ª rodada do campeonato, as coisas começaram a mudar, uma vez que foi a estreia de Giuliano, o primeiro dos reforços. Apesar do 0 a 0, o Corinthians teve boa atuação, iniciando a recuperação na tabela, que o levou para a sexta posição.

Desde então, o Timão jogou 16 partidas, venceu oito, empatou seis e perdeu apenas duas, somando 30 pontos no período, apenas atrás do Atlético-MG, que acumulou 34. Em termos de aproveitamento, eram 48 pontos possíveis e o Corinthians conquistou 62,5% dele, enquanto o Galo tem índice de 70,83%.

Esses pouco mais de 60% são suficientes para deixar o Alvinegro do Parque São Jorge como o segundo melhor time do Brasileirão nesse período "pós-reforços", à frente de Flamengo, quarto colocado com 58,82%, e de Palmeiras, nono lugar com 47,92%. Ambos dividem com o Atlético-MG as primeiras posições.

Mas não é só: o Corinthians também tem aproveitamento melhor do que rivais pela zona da Libertadores, como Internacional, terceiro colocado com 60,42%, Fluminense, sétimo lugar com 49,02%, Fortaleza, décimo colocado com 43,75%, e Red Bull Bragantino, 11º lugar com 43,14%. Tudo isso levando em conta todos os jogos disputados desde a 15ª rodada, entre os dias 6, 7, 8 e 9 de agosto.

Se mantiver o aproveitamento nessas oito rodadas restantes (24 pontos em disputa), o Corinthians pode conquistar mais 15 pontos, chegando ao total de 62 no término do Brasileirão, pontuação que garantiria ao time uma das vagas para a Copa Libertadores do ano que vem, o que deve ratificar a importância da contratação desses reforços, pois sem eles esse objetivo não seria possível.

Aproveitamentos antes da chegada dos reforços do Corinthians:

Palmeiras - 76,19%Atlético-MG - 73,81%Flamengo - 66,67%Fortaleza - 64,29%RB Bragantino - 64,29%Athletico-PR - 58,97%Ceará - 52,38%Atlético-GO - 45,24%Santos - 45,24%Fluminense - 43,59%Juventude - 41,03%Bahia - 40,48%Corinthians - 40,48%Internacional - 35,71%Cuiabá - 33,33%Sport - 33,33%São Paulo - 28,57%América-MG - 26,19%Grêmio - 19,44%Chapecoense - 11,11%

Aproveitamentos após a chegada dos reforços do Corinthians: