'Desconforto': Palmeiras fica na bronca com postagens de presidente da comissão de arbitragem

Como se não bastasse as reclamações feitas ao árbitro Douglas Marques das Flores ainda no vestiário do Morumbi após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, na última quarta-feira (30), o Palmeiras não engoliu bem as postagens da presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, Ana Paula Oliveira, em suas redes sociais durante e após a partida.Apesar do clube não ter se posicionado oficialmente sobre o assunto, o LANCE! apurou que a postura de Ana Paula foi recebida com estranheza e desconforto.

Ainda durante a partida, a ex-assistente postou três stories assistindo o jogo em meio a torcedores do São Paulo, em um dos camarotes do estádio tricolor.

Logo após o apito final, Ana Paula fez uma postagem junto de todo o trio de arbitragem com a legenda 'orgulho'.

Enquanto isso, tanto o vice-presidente do Verdão, Paulo Buosi, quanto o técnico Abel Ferreira usaram os microfones para se queixar publicamente de Flores. Dois lances desagradaram os palmeirenses. O primeiro foi o pênalti apontado pelo VAR no final do primeiro tempo por suposto toque de mão dentro da área de Marcos Rocha após cruzamento. A cobrança acabou convertida por Calleri, fazendo o São Paulo abrir o marcador. Depois, na etapa final, o Alviverde se queixa de pênalti não dado no zagueiro Gustavo Gómez.

- Há um espaço específico para representantes das federações no Morumbi, no Allianz Parque. Ela viu o jogo ali porque quis. Não há necessidade de fazer postagens sobre isso também, pois é um elemento neutro do espetáculo - disse uma das fontes.

As mesmas pessoas taxaram de 'deboche' o fato de Ana Paula fazer postagem elogiando o árbitro enquanto os palmeirenses desabavam contra Flores nos vestiários ao lado.

Dois ex-árbitros ouvidos pela reportagem e que não quiseram se identificar disseram que de fato 'não pega bem' Ana Paula fazer postagens exaltando qualquer torcida que fosse. Por meio de suas redes sociais, a ex-árbitra Renata Ruel, comentarista dos canais ESPN, considerou a atitude 'grave'.

O São Paulo encarou com ironia a postura palmeirense. Ao L! um diretor do clube ressaltou que o Tricolor não tem qualquer envolvimento com o ocorrido.

- Quem escolheu a arbitragem foi a FPF. E ela não estava no meio da torcida mandante, era torcida única. Como ela iria ver o jogo se não fosse em um camarote no Morumbi.

Procurada, a FPF não respondeu a reportagem até a publicação desta reportagem. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!