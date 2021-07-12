Derrota para o Fortaleza foi a primeira do Corinthians como visitante na 'Era Sylvinho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo (12), no estádio do Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Sylvinho viu a sua primeira derrota como visitante no comando do Corinthians.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde a sua estreia, no dia 30 de maio, o treinador comandou o Timão em 13 oportunidades, 11 pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. Em seis partida fora dos seus domínios, havia vencido duas e empatado quatro.

O revés para o Leão do Pici também interrompeu uma série de seis jogos sem perder do Alvinegro, que não sofria uma derrota desde o dia 16 de junho, quando perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileiro. Porém, dessa sequência foram quatro empates e apenas duas vitórias.

O Time do Povo ainda não engrenou nas mãos de Sylvinho, ainda que apresente algumas melhoras técnicas. A equipe, por exemplo, ainda não engatou uma série de triunfos com o seu atual comandante.