Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Derrota para o Cuiabá escancara crise no "turbulento"Santos

Alvinegro não venceu nenhum dos seus últimos seis jogos, e não sabe o que é somar três pontos no Campeonato Brasileiro desde a décima quarta rodada do torneio...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 10:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 10:33
Crédito: AssCom Dourado
A fase do time do Santos é terrível. O Peixe não vence há seis partidas, acumula eliminações na Copa Sul-Americana, derrota no jogo de ida da Copa do Brasil para o Athletico-PR, e não supera ninguém no Campeonato Brasileiro desde a 14ª rodada.O técnico Fernando Diniz está pressionado no cargo. Nos últimos seis jogos aconteceram quatro derrotas e dois empates. O time fez apenas quatro gols e sofreu 11. São 11% de aproveitamento nos jogos. O Santos está na 13ª colocação com apenas 22 pontos. Marcou 20 gols e sofreu 25."O torcedor está no direito de protestar. Nenhum torcedor está contente, eu não estou contente com a ausência de resultados. Os protestos são normais, esperados, o torcedor está certo de estar revoltado", disse o técnico, após a derrota para o Cuiabá.
Segundo apuração do Diário do Peixe, a forma que o time vem jogando e, principalmente, a falta de alternativas para resolver os problemas em campo, pesaram a favor da opção pela saída do treinador. As recentes decisões também foram consideradas erradas e refletiram nas derrotas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Até a partida contra o Cuiabá, o treinador comandou o Peixe em 27 jogos, com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados