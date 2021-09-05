Derrota para o Cuiabá escancara crise no "turbulento"Santos

A fase do time do Santos é terrível. O Peixe não vence há seis partidas, acumula eliminações na Copa Sul-Americana, derrota no jogo de ida da Copa do Brasil para o Athletico-PR, e não supera ninguém no Campeonato Brasileiro desde a 14ª rodada.O técnico Fernando Diniz está pressionado no cargo. Nos últimos seis jogos aconteceram quatro derrotas e dois empates. O time fez apenas quatro gols e sofreu 11. São 11% de aproveitamento nos jogos. O Santos está na 13ª colocação com apenas 22 pontos. Marcou 20 gols e sofreu 25."O torcedor está no direito de protestar. Nenhum torcedor está contente, eu não estou contente com a ausência de resultados. Os protestos são normais, esperados, o torcedor está certo de estar revoltado", disse o técnico, após a derrota para o Cuiabá.