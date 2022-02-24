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Derrota para Flamengo expõe realidade do Botafogo, e John Textor precisa acelerar processos

Prestes a assinar contrato definitivo para compra da SAF, empresário viu de perto time ser dominado e enxergou que buraco para competitividade é mais fundo do que parece...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 05:00
O primeiro jogo in-loco do Botafogo que John Textor assistiu não foi lá muito atrativo. O Alvinegro foi dominado desde o primeiro minuto e perdeu por 3 a 1 para o Flamengo. No Estádio Nilton Santos, a (dura) realidade técnica do Alvinegro foi colocada à tona diante de um rival ajeitado e mostra que o empresário precisa, mais do que nunca, acelerar processos.+ Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo
Ele está fazendo o possível para tal. O norte-americano veio ao Rio de Janeiro para resolver detalhes finais da assinatura do contrato definitivo da SAF e tudo está encaminhado para um final feliz. Fora de campo, há um acerto com Luís Castro, técnico que será responsável por tocar a reconstrução da equipe.
Contratações também estão em pauta. Bruno Tabata, Gilberto, Edinson Cavani... São muitos os nomes que aparecem nesse primeiro momento de um Botafogo que promete ser forte no mercado. A realidade, contudo, ainda é dura. O Glorioso foi inoperante em boa parte do clássico.
O primeiro tempo foi de total pressão. Com exceção do lance do possível pênalti não marcado que a bola na mão de Pedro, o Flamengo pressionou. Mais uma vez, a estrategia de ter Barreto e Fabinho, dois volantes marcadores, não deu certo. A bola custou para chegar ao ataque e o Alvinegro sucumbiu para se criar no meio-campo.
Em campo, o primeiro teste do Botafogo contra o "Trio de ferro" do Brasil foi muito negativo. A realidade bateu à porta de uma forma cruel e o atual plantel talvez seja pior do que o time que venceu a Série B no ano passado, que tinha mais opções ofensivas.
A tendência é por melhoras em todos os setores e o processo está acontecendo. Ao ter tido a noção in-loco, John Textor talvez tenha a noção que a coisa precisa ser resolvida com ainda mais pressa.
Crédito: MatheusNascimentoemBotafogoxFlamengo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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