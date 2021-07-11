Derrota no Morumbi impede Bahia de colar no G-4

O domingo será de muita dor de cabeça para o torcedor do Bahia. Após segurar o São Paulo no Morumbi em quase a totalidade do jogo, o Esquadrão viu o Tricolor encontrar a vitória nos minutos finais com Liziero.
O foi um verdadeiro banho de água fria para Dado Cavalcanti e seus comandados, que sonhavam em subir na classificação.
Com 17 pontos, o Tricolor estaciona no 6º lugar e acompanha a continuidade da jornada para saber a qual situação ele vai iniciar a semana.
G-4
Se tivesse vencido o São Paulo, o Bahia estaria empatado com o Athletico, time que aparece com a última vaga do G-4.