Derrota no clássico contra o São Paulo gera manifestações da torcida do Santos; elenco é o principal alvo

A derrota do Santos por 3 a 0 no clássico contra o São Paulo, no último domingo (20), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, desencadeou em diversas manifestações da torcida do Peixe nas arquibancadas da Vila Belmiro. As críticas mais efusivas naturalmente vieram dos setores onde se encontra as torcidas uniformizadas, que esperaram a partida acabar para maifestar as críticas, onde o elenco foi o principal alvo.

As músicas cantadas foram: "Joga vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo", "Não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão", "Time sem vergonha" e "Queremos jogador". No entanto, a diretoria santista também foi alvo de críticas em menor escala por parte de outros torcedores presentes na Vila Belmiro. Pouco tempo após o Peixe sofrer o terceiro gol, marcado por Rodrigo Nestor, para o São Paulo, por votla dos 30 minutos do segundo tempo, os santistas presentes na arquibancada superior da Rua Tiradentes esboçaram xingamentos ao presidente Andres Rueda, mas o coro não foi reforçado pelos demais torcedores e abafado rapidamente.

Já ao fim da partida, cerca de quatro torcedores que estavam nas cadeiras sociais foram até a porta do camarote presidencial tecer cobranças a Rueda de forma mais efusiva. O local fica próximo ao setor de imprensa, chegou a ser registrado em vídeo pelo LANCE!, mas ao perceberem que estavam sendo filmados os santistas que protestaram cercaram a reportagem e forçaram que as filmagens fossem apagadas.