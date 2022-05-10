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futebol

Derrota impede o Coritiba de entrar no G-4 do Brasileirão

Coxa perdeu do Avaí e agora fecha a 5ª jornada na metade da classificação...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:23
Após vencer o Fluminense de maneira épica dentro do Couto Pereira, o Coritiba voltou a campo na noite da última segunda-feira e acabou derrotado pelo Avaí.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Com o revés o Coxa ficou na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, desempenho que deixa um sabor amargo na garganta.
O grande motivo para a frustração é que, caso tivesse vencido o seu jogo, o Coritiba dormiria no G-4 do torneio nacional.
Com 10 pontos, o Coxa ficaria na 3ª posição, justamente na colocação do Avaí, o seu último algoz no torneio nacional.
Calendário
Na próxima jornada do Campeonato Brasileiro o Avaí mede forças diante do América-MG, no Couto Pereira.
Crédito: (Foto:Divulgação/FelipeDalke/Coritiba

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