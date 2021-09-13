Derrota em casa tira o Red Bull Bragantino do G-4 do Brasileirão

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O revés dentro de casa diante da Chapecoense custou caro ao Bragantino, que deixou o tão cobiçado grupo do G-4 do Brasileirão.

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Além do revés dentro de casa, outro ponto que tirou o time das quatro primeiras colocações foi a virada do Flamengo em cima do Palmeiras.

Agora, o Massa bruta aparece na 5ª colocação, com 32 pontos. O Fortaleza, primeiro time do G-4, tem 33. O Flamengo é o 3º, com 34 pontos.

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