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futebol

Derrota em casa tira o Red Bull Bragantino do G-4 do Brasileirão

Massa Bruta foi superado pela Chape e viu o Flamengo vencer o Palmeiras fora de casa...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 19:41
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O revés dentro de casa diante da Chapecoense custou caro ao Bragantino, que deixou o tão cobiçado grupo do G-4 do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além do revés dentro de casa, outro ponto que tirou o time das quatro primeiras colocações foi a virada do Flamengo em cima do Palmeiras.
Agora, o Massa bruta aparece na 5ª colocação, com 32 pontos. O Fortaleza, primeiro time do G-4, tem 33. O Flamengo é o 3º, com 34 pontos.
Calendário
A recuperação do Bragantino precisa vir na próxima rodada, quando a equipe mede forças diante do Bahia, em Pituaçu.

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