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Derrota dura: veja quanto o Flamengo deixou de ganhar com a queda na Copa do Brasil

Ao ser derrotado pelo Athletico, no Maracanã, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. A vaga na decisão garantiria uma quantia milionária aos cofres rubro-negros...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 23:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 23:55
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Mais do que o impacto esportivo, a derrota para o Athletico no Maracanã, e a consequente eliminação na Copa do Brasil, fará o Flamengo deixar de arrecadar uma quantia milionária. A CBF distribuirá para o vice-campeão e campeão do torneio R$ 23 milhões e R$ 56 milhões, respectivamente. O Furacão, enfrentará o Atlético-MG na decisão.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013A classificação para a final da Copa do Brasil estava nos planos do Flamengo para a temporada. Ou seja, o clube, no orçamento aprovado para o ano, contava com a premiação pela final - ao menos R$ 23 milhões.
Com os prêmios acumulados da terceira fase, oitavas, quartas e semifinal, o Flamengo deixa a Copa do Brasil com R$ 15 milhões e 150 mil em seus cofres. Agora, o Flamengo segue na disputa do Campeonato Brasileiro e está na decisão da Libertadores, que será contra o Palmeiras, em 27 de novembro, em Montevidéu.Athletico e Atlético-MG, por sua vez, decidem a Copa do Brasil nos dias 12 e 15 de dezembro, após o término do Brasileirão. O sorteio do mando de campo ainda será realizado pela CBF.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Por outro lado, em termos de metas, o Flamengo já cumpriu duas. O planejamento do clube era alcançar, pelo menos, a fase semifinal tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Na competição nacional chegou no limite, enquanto na competição continental briga pelo título.
No Brasileirão, a meta estipulada era conseguir a segunda colocação. Atualmente, o Fla ocupa a quarta colocação, com 46 pontos - três a menos do que o vice-líder Palmeiras (relembre tudo aqui). Assim, apesar do momento ruim que vive na temporada - e o pior sob o comando de Renato - o clube ainda pode cumprir as três metas que estabeleceu para 2021.

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