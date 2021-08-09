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futebol

Derrota do Flamengo deixa o Bragantino mais tranquilo no G-4

Com o revés do Rubro-Negro, o Massa Bruta abriu quatro pontos em cima do adversário...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 16:20
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Bragantino não entrou em campo no último domingo, mas teve o que comemorar do sofá da sua casa e agradece muito ao Internacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após empatar com o Sport na última sexta-feira, o Massa Bruta correu o risco de ver o Flamengo encostar na classificação e diminuir a vantagem para um ponto.
Agora, com o revés do Fla no Maracanã, a distância para o Bragantino fica em quatro pontos e garante pelo menos mais uma rodada para os paulistas dentro do G-4 do Brasileirão.

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