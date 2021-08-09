Derrota do Flamengo deixa o Bragantino mais tranquilo no G-4

O Bragantino não entrou em campo no último domingo, mas teve o que comemorar do sofá da sua casa e agradece muito ao Internacional.
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Após empatar com o Sport na última sexta-feira, o Massa Bruta correu o risco de ver o Flamengo encostar na classificação e diminuir a vantagem para um ponto.
Agora, com o revés do Fla no Maracanã, a distância para o Bragantino fica em quatro pontos e garante pelo menos mais uma rodada para os paulistas dentro do G-4 do Brasileirão.