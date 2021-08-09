Derrota do Flamengo deixa o Bragantino mais tranquilo no G-4

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Bragantino não entrou em campo no último domingo, mas teve o que comemorar do sofá da sua casa e agradece muito ao Internacional.

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Após empatar com o Sport na última sexta-feira, o Massa Bruta correu o risco de ver o Flamengo encostar na classificação e diminuir a vantagem para um ponto.