Derlan lamenta derrota da Chape e se coloca à disposição de Jair para seguir na lateral

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

A Chapecoense foi superada pelo Inter por 2 a 1 jogando em casa, na Arena Condá, na noite de quinta-feira. O time catarinense saiu perdendo por 2 a 0 para o Colorado, conseguiu descontar com o zagueiro Derlan, de cabeça, na segunda etapa, e pressionou até o fim, mas não conseguiu o empate. Com o resultado, a atual campeã da Série B continua sem vencer no retorno à elite do Brasileirão, são três derrotas, três empates e a 18ª colocação na tabela.

Autor do gol do Verdão contra o Inter, o zagueiro Derlan está jogando improvisado na lateral-esquerda devido a lesão de Busanello. Nos seis jogos da Chape na competição até o momento, o camisa 34 atuou em cinco, os dois primeiros como zagueiro e três deles como lateral. Só esteve fora no empate em 1 a 1 com o São Paulo no Morumbi devido a um desconforto muscular.

Apesar de não ser sua posição de origem, o jogador de 25 anos afirma estar gostando de jogar na lateral e diz que está à disposição do técnico Jair Ventura para continuar atuando por ali.

'Seja de zagueiro ou de lateral, quero ajudar meus companheiros e a Chapecoense. Vinha jogando de zagueiro, teve a lesão do Busanello e pela minha facilidade de jogar pela esquerda, por ser canhoto, houve esse pedido para eu atuar por ali e prontamente me coloquei à disposição do professor. Acho que posso ajudar ajudar não só na defesa, por ter características de defesa, mas também no ataque. Graças a Deus consegui fazer o gol ontem, mas infelizmente não conseguimos buscar o empate', analisa.

Apesar da derrota e de não ter vencido ainda na competição, Derlan destaca que é preciso manter a confiança para que os resultados comecem a aparecer:

'O momento é difícil, mas viemos de dois bons jogos, conquistando pontos fora de casa de adversários muito fortes que foram São Paulo e Atlético-MG. Contra o Inter, perdemos, mas tivemos chance e volume de jogo para empatar. Então, temos que manter a cabeça erguida e continuar trabalhando forte que as coisas vão melhorar', afirma.

Derlan tem 49 jogos e cinco gols com a camisa da Chapecoense. Neste ano foram 21 partidas e duas bolas na rede. Na temporada passada, foram 28 vezes em campo e três comemorações de gol. O zagueiro foi campeão Catarinense e do Brasileirão Série B na temporada passada.