Derlan elogia busca da Chapecoense por reforços para a zaga

Crédito: Jogador integrou sistema que foi o menos vazado na Série B de 2020 (Márcio Cunha/ACF

Dona da melhor defesa do Brasileirão da Série B na temporada passada que terminou com o seu título (apenas 21 gols em 38 partidas), a Chapecoense tratou de buscar reforços para o setor para a volta à elite do futebol brasileiro.>Como está a disputa do Catarinense na reta final da primeira faseDos três zagueiros mais utilizados na temporada passada, seguem Derlan e Joílson já que Luiz Otávio deixou o clube para ir ao Bahia. Recentemente, o Verdão anunciou o zagueiro Laércio, que teve uma breve passagem pelo Santos após se destacar pelo Caxias.

Para o zagueiro Derlan que, além de ajudar nessa marca incrível, também participou de gols importantes como na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, (jogo que deu o acesso à Chapecoense, é de grande importância a busca do clube por reforços para o setor.

- Com certeza é importante, quanto mais peças o professor Humberto tiver à disposição, melhor. Sabemos que a situação financeira é difícil para todos os clubes devido a pandemia. O Laércio chegou e sem dúvidas vai ser muito ajudar muito o grupo, seja comigo, com o Joílson, o Felipe, o Hiago, o Kadu agora infelizmente se machucou - analisa.

O defensor de 25 anos de idade e 1,87 m já acumula 33 jogos e três gols pela Chapecoense até o início desta sua segunda temporada pelo clube. Para ele, a chegada de reforços para a zaga só serve como motivação não só para ele, mas para todos os companheiros.

- Aqui não temos esse negócio de concorrência no mau sentido. Claro que todo mundo quer jogar, quer estar em campo, mas é uma concorrência sadia. Eu fortalece o outro e todo mundo cresce junto. O objetivo é o mesmo para todos, dar o nosso melhor para atingir os objetivos do clube. Já fizemos história na temporada passada com o título e o retorno à Série A e vamos buscar mais coisas boas - afirmou o camisa 34.