Derek celebra bom início pela Chapecoense e projeta sequência da Série B

A Chapecoense iniciou a Série B conquistando quatro dos seis pontos disputados até agora, e apesar do empate na estreia em casa, conseguiu uma grande vitória contra o Grêmio na segunda rodada.
O time se reforçou bastante para o torneio nacional e entre os contratados, o meia Derek vem sendo um dos destaques nesse início de campanha.
O atleta que estava no Metalist 1925, da Ucrânia, foi fundamental para a pontuação atual da equipe. Na primeira partida, contra o Oeste, marcou o único gol da Chape. E no duelo contra o Grêmio, deu assistência para Bianqui balançar as redes.
Ele celebrou o bom início pelo clube.
'Muito feliz por esse início, graças a Deus está dando tudo certo e pude estrear com o gol e no jogo seguinte pude dar uma assistência para a vitória importantíssima contra o Grêmio. Estou muito feliz por esse início e espero que eu continue assim, fazendo gols, dando assistências, pra poder ajudar a Chapecoense', disse.
Após o grande resultado contra o Grêmio, a equipe recebe em casa outro adversário tradicional, que é o Vasco.
A partida está marcada para a próxima sexta-feira, 22. Derek ressaltou a expectativa de um grande jogo por parte da Chapecoense.
'A expectativa é que a gente possa fazer um bom jogo, como fizemos contra o Grêmio, nossa equipe está bastante focada neste jogo. A vitória contra o Grêmio já passou e agora a gente está bastante focado no jogo contra o Vasco. E o nosso grupo está bastante fechado, bastante unido, e isso conta muito ao nosso favor. Então a gente vai dar o nosso máximo com a ajuda da torcida, que tenho certeza que irá fazer uma grande festa aqui na Arena e a gente vai fazer de tudo para sair com os três pontos', finalizou.