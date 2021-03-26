Dérbi pelo Brasileiro tem chance de acontecer no Dia da Paixão Palmeirense

A CBF divulgou a tabela básica da edição do Campeonato Brasileiro de 2021 e o clássico entre Palmeiras e Corinthians vai acontecer logo na terceira rodada, com mando alviverde. Curiosamente, o encontro entre eles está marcado previamente para 12, 13 ou 14 de junho, de sábado à segunda-feira.O dia 12 de junho é especial para o torcedor. Dia da Paixão Palmeirense, como é conhecido, representou a goleada por 4 a 0 sobre o rival, em 1993, quando o Verdão findou um período de quase 17 anos sem títulos. Naquele ano, assim como na última temporada, o clube levantou três troféus oficiais: Paulista, Rio-SP e Brasileiro, os dois primeiros diante do principal rival. Em 2020/21, foram Paulista - também com Dérbi na final - Libertadores e Copa do Brasil.