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Dérbi pelo Brasileiro tem chance de acontecer no Dia da Paixão Palmeirense

Tabela aponta clássico na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, justamente no final de semana de 12 de junho, data especial para o Palmeiras em confrontos diante do rival...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A CBF divulgou a tabela básica da edição do Campeonato Brasileiro de 2021 e o clássico entre Palmeiras e Corinthians vai acontecer logo na terceira rodada, com mando alviverde. Curiosamente, o encontro entre eles está marcado previamente para 12, 13 ou 14 de junho, de sábado à segunda-feira.O dia 12 de junho é especial para o torcedor. Dia da Paixão Palmeirense, como é conhecido, representou a goleada por 4 a 0 sobre o rival, em 1993, quando o Verdão findou um período de quase 17 anos sem títulos. Naquele ano, assim como na última temporada, o clube levantou três troféus oficiais: Paulista, Rio-SP e Brasileiro, os dois primeiros diante do principal rival. Em 2020/21, foram Paulista - também com Dérbi na final - Libertadores e Copa do Brasil.
>> Confira e simule a tabela do Paulistão
O confronto só voltou a se repetir na mesma data em 2016, no primeiro turno do Brasileirão. No Allianz Parque, triunfo palmeirense por 1 a 0, com gol de Cleiton Xavier. O resultado positivo ajudou a equipe de Cuca levantar o torneio nacional para o Palmeiras depois de 22 anos.
>> Relembre as camisas do Palmeiras produzidas pela Puma
Caso 12 de junho seja confirmado, será a terceira vez na história do clássico. O lado verde contabiliza 378 jogos, com 133 vitórias palmeirenses, 115 empates e 130 derrotas. Já o rival conta 368 compromissos com 129 triunfos do rival, 111 empates e 128 resultados a favor do Alvinegro. A diferença de dez partidas está em partidas do Torneio Início e Torneio Henrique Mündel.

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