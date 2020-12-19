Dérbi é adiado e Corinthians deve ter 16 dias 'livres' até estrear em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A CBF anunciou na última sexta-feira o adiamento da partida entre Palmeiras e Corinthians, que aconteceria no dia 6 de janeiro para o dia 18, já que o Verdão, no dia 5, vai disputar a primeira partida da semifinal da Copa Libertadores. Essa mudança trará um enorme "respiro" para o Timão, pois fará com que a equipe tenha mais de duas semanas "livres" até disputar seu primeiro jogo em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O Alvinegro fará sua última partida de 2020 no dia 27 de dezembro, contra o Botafogo e só voltaria a atuar pelo Brasileirão no dia 6 de janeiro para disputar o Dérbi no Allianz Parque. Por conta do conflito de datas do rival, o clássico precisou ter sua data alterada. Sendo assim, depois de duelar com o Bota, o próximo jogo corintiano será apenas em 13 de janeiro, contra o Fluminense.

Entre esses dois confrontos, se não houver mudança no calendário e/ou alguma antecipação de rodadas, serão, ao todo, 16 dias "livres", que devem incluir folgas no Réveillon e um período de treinos que se assemelhará a uma pequena pré-temporada, o sonho de qualquer treinador em um início de ano. Acontece que este início de ano (2021) é a continuação do anterior (2020).O adiamento do Dérbi também provocou mudança na 30ª rodada, quando o Corinthians vai até a Fonte Nova para enfrentar o Bahia. Como ela será disputada no final de semana dos dias 16 e 17 de janeiro, e o duelo com o Palmeiras será no dia 18 (uma segunda-feira), a CBF postergou o confronto com o Tricolor baiano para o dia 28 de janeiro, entre as rodadas 32 e 33.

Em resumo, assim como tem acontecido nos últimos jogos, Vagner Mancini poderá ter um tempo significativo de treinamento para ajustar sua equipe. Foi assim contra o São Paulo e está sendo da mesma forma na preparação para enfrentar o Goiás, na próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena.

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