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  • Depois de vitória por 3 a 0 contra o Remo, Pedro Castro comenta o gol: 'Uma das qualidades que eu tenho'
futebol

Depois de vitória por 3 a 0 contra o Remo, Pedro Castro comenta o gol: 'Uma das qualidades que eu tenho'

Meia ofensivo destaca que chute com pé direito é um dos seus pontos fortes e parabeniza o grupo pelo desempenho...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 18:32
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Remo por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, com gols de Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro. Contando com os reforços contratados nas últimas semanas, o time teve o seu melhor desempenho na Série B do Brasileirão até agora.
> Confira a classificação dos clubes na Série B do BrasileirãoPedro Castro, meia que está no clube desde fevereiro, fez o terceiro gol do Alvinegro em menos de um minuto em campo. O jogador comentou que o chute de perna direita é um de seus pontos fortes.
— Fico feliz pelo resultado que nós conseguimos, era o que a gente buscava então o grupo tá de parabéns. Como você falou, é uma das qualidades que eu tenho e o professor pede que eu chute mais de fora da área e hoje eu pude ser feliz ali e acertar o chute — disse.
Na próxima rodada, o Botafogo encara o Londrina, quinta-feira (17), às 19h, no Estádio do Café, em Londrina, Paraná. A partida será transmitida pelo Premiere FC e no Tempo Real do LANCE!

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