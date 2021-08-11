Depois de um começo inconsistente, Diego Gonçalves começa a se firmar no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos reforços do Botafogo para a temporada foi o atacante Diego Gonçalves, ex-Mirassol. O jogador foi oficializado no dia 11 de junho e, desde então, já disputou 14 partidas com a camisa do Alvinegro Carioca. Os primeiros jogos, contudo, foram inconsistentes e levantaram dúvidas da torcida. Por outro lado, agora, o camisa 11 já mostra que começou a se firmar no ataque do time de General Severiano.

> ATUAÇÕES: Rafael Moura e He-Man se destacam na vitória do BotafogoAté aqui, o atacante tem apenas três gols marcados com a camisa do Botafogo. Entretanto, dois deles foram marcados nos últimos quatro jogos, período em que Enderson Moreira assumiu, e o time apresentou um salto de qualidade e de postura dentro de campo. Além disso, ele participou da jogada do gol contra creditado a Kevin na vitória alvinegra sobre a Ponte Preta no último domingo

O camisa 31, inclusive, precisou passar por uma cirurgia para uma reconstrução ligamentar no tornozelo direito. Em nota divulgada na última segunda-feira, o clube informou que a cirurgia foi um sucesso, e que o atleta ficará de fora de 8 a 12 semanas.

Marco Antônio o substitui pelo lado direito e, apesar de ser consistente, não tem as mesas características. Warley seria uma opção, porém é mais utilizado na lateral-direita e Ênio perdeu espaço. Assim, Diego Gonçalves surge com a responsabilidade de esticar os lados do campo e trazer velocidade para o ataque alvinegro.