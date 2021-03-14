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futebol

Depois de três jogos em sete dias, Sousa valoriza empate do Botafogo: 'Esse ponto vai ajudar a gente'

Do último domingo até este sábado, o Botafogo enfrentou o Resende, Moto Club e o Bangu...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 23:28

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 23:28
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, o zagueiro Sousa admitiu que o elenco está cansado após a semana cheia de jogos e valorizou o ponto conquistado.+Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre- A gente, hoje, está um pouco cansado pela semana, que foi cheia, semana de Copa (do Brasil) e semana de carioca também. Mas é importante também saber empatar. Nem sempre vamos conseguir os três pontos, mas é um bom resultado também pensando lá na frente, esse ponto vai ajudar a gente.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h, contra o Vasco. Sousa destacou a importância de virar a chave para o próximo jogo e também de aproveitar a semana livre para treinar e descansar.
- Agora a gente já vira a chave, já pensa no clássico, um jogo diferente mesmo sendo Carioca. Temos uma semana para descansar e trabalhar, que é muito importante. A gente vai muito firme pra esse clássico para buscar a vitória.
Os dois laterais esquerdos do Botafogo, Guilherme Santos e Hugo, estão machucados e, por isso, sequer foram relacionados para partida. Assim, Sousa precisou jogar improvisado na posição, como fez diante do Moto Club, na última quarta-feira.
- Procuro sempre dar o meu melhor quando entro em campo com essa camisa maravilhosa, seja na zaga, seja na lateral. Vou procurar sempre ajudar e honrar essa camisa, que é maravilhosa.

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