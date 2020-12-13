Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de série instável, Palmeiras finaliza sequência sem Abel Ferreira

Contaminado pelo novo coronavírus, o treinador português do Verdão abusou da tecnologia para se fazer presente durante os trabalhos do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A beirada do campo é o habitat natural de um treinador de futebol e tê-lo por ali é preponderante para que um time possa ser orientado e, muitas vezes, ajustado ao longo de uma partida. Sem Abel há dez dias, o Palmeiras usou métodos para incluir seu comandante ao longo desse período. Após vencer o Bahia por 3 a 0, no Allianz Parque, o auxiliar João Martins concedeu entrevista coletiva e explicou como foi esse processo envolvendo Abel Ferreira.Confira aqui a tabela atualizada do Brasileirão
– É o Abel que lidera. Durante jogos está em comunicação com o outro auxiliar. Não tomamos nenhuma decisão sem ele – detalhou o treinador momentâneo.
Abel está afastado há dez dias e, sem ele, incluindo um jogo no qual esteve suspenso, viu o Palmeiras sofrer uma derrota – para o Goiás, e empates diante de Santos e Libertad. A primeira e única série instável do Palmeiras de Abel aconteceu quando não foi possível tê-lo.
O treinador retorna na próxima terça-feira (15) no segundo jogo do Verdão diante dos paraguaios para confirmar sua vaga nas semifinais da competição sul-americana. A partida acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados