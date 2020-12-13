Depois de série instável, Palmeiras finaliza sequência sem Abel Ferreira

A beirada do campo é o habitat natural de um treinador de futebol e tê-lo por ali é preponderante para que um time possa ser orientado e, muitas vezes, ajustado ao longo de uma partida. Sem Abel há dez dias, o Palmeiras usou métodos para incluir seu comandante ao longo desse período. Após vencer o Bahia por 3 a 0, no Allianz Parque, o auxiliar João Martins concedeu entrevista coletiva e explicou como foi esse processo envolvendo Abel Ferreira.Confira aqui a tabela atualizada do Brasileirão
– É o Abel que lidera. Durante jogos está em comunicação com o outro auxiliar. Não tomamos nenhuma decisão sem ele – detalhou o treinador momentâneo.
Abel está afastado há dez dias e, sem ele, incluindo um jogo no qual esteve suspenso, viu o Palmeiras sofrer uma derrota – para o Goiás, e empates diante de Santos e Libertad. A primeira e única série instável do Palmeiras de Abel aconteceu quando não foi possível tê-lo.
O treinador retorna na próxima terça-feira (15) no segundo jogo do Verdão diante dos paraguaios para confirmar sua vaga nas semifinais da competição sul-americana. A partida acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).