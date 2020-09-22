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Depois de quase 20 anos, Palmeiras volta ao estádio Defensores del Chaco

Verdão volta ao Paraguai após dois anos do confronto das oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño, mas na ocasião a partida não ocorreu no local desta quarta-feira (23)...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 13:06
Crédito: AFP
O Palmeiras viajou ao Paraguai para encarar o Guaraní, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020, no estádio Defensores del Chaco. A partida, além de ser fundamental para as ambições do Alviverde na competição, marca também a volta do Verdão ao estádio, onde o time paulista não atua há 19 anos.
O último jogo do clube no local foi no dia 4 de abril de 2001, quando Palmeiras e Cerro Porteño protagonizaram uma partida com poucas emoções, e nenhum gol, pela fase de grupos da competição continental. Naquela edição, o Verdão chegou à semifinal, mas foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis.O maior campeão nacional, comandado por Celso Roth, atuou com a seguinte escalação: Marcos, Rodrigo Taddei, Paulo Turra (Thiago Matias), Leonardo e Felipe; Galeano, Fernando, Claudecir e Alex; Basílio (Muñoz) e Tuta (Fábio Júnior).
O jogo mais recente do Palmeiras no Paraguai foi em 2018, quando enfrentou, também, o Cerro Porteño, mas, desta vez, a partida foi realizada no estádio General Pablo Rojas.
Já com o estilo copeiro de Scolari, a equipe brasileira saiu vitoriosa, com dois gols de Borja, e deu um importante passo para avançar para as quartas de final. Apesar da ótima campanha, o alviverde foi eliminado da Libertadores, mais uma vez, na semifinal, pelo Boca Juniors.
O Palmeiras voltará ao Defensores del Chaco para enfrentar o Guaraní nesta quarta-feira (23) às 21h30 (de Brasília). A partida será transmitida pelo SBT e pela Fox Sports.

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