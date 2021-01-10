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Depois de Léo, Henrique também fará tratamento fora do Cruzeiro para curar de lesão no joelho

O volante não está totalmente recuperado de uma cirurgia no menisco do joelho direito. Ele irá se tratar em São Paulo, com um especialista...
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Publicado em 

10 jan 2021 às 18:06

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Henrique é mais um jogador da Raposa que procura tratamento externo para se curar de um problema físico-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O volante Henrique, do Cruzeiro, seguiu o caminho do zagueiro Léo e também vai buscar um tratamento fora do Cruzeiro para se curar de vez. O jogador ainda não conseguiu resolver um problema no menisco do joelho direito, operado em outubro. Com a concordância da Raposa, Henrique irá se tratar com um especialista em São Paulo. -Esta medida objetiva otimizar o processo de transição para os gramados e será conduzida por profissionais da escolha do atleta, em comum acordo com o clube-disse o Cruzeiro em comunicado oficial.
SIMULE OS JOGOS FINAIS DA RAPOSA NA SÉRIE B EM NOSSA TABELA Henrique não entra em campo desde a derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série B, no dia 8 de outubro de 2020. Em seu retorno ao Cruzeiro, após empréstimo para o Fluminense, o volante fez apenas oito jogos pela Raposa. Outro atleta que está se tratando fora das dependências do clube mineiro é o zagueiro Léo, que ainda não conseguiu se recuperar plenamente de um edema no joelho direito. O defensor foi para o Paradigm Sports Center, em Chicago, nos Estados Unidos, realizar um tratamento especializado.

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