Depois de golaço, Zé Rafael é expulso e desfalca Palmeiras contra o Grêmio

Zé Rafael foi o nome do jogo no empate entre Palmeiras e Sport, na noite deste domingo, no Allianz Parque. Para o bem e também para o mal: ele foi autor do segundo gol dos donos da casa, um golaço, aliás, na partida que acabou empatada por 2 a 2. No entanto, ele levou dois amarelos seguidos no início da etapa complementar e acabou expulso.

O Leão já estava com um a menos, já que Sander havia recebido o vermelho no final do primeiro tempo. Porém, Zé Rafael não prejudicou a equipe apenas neste compromisso, mas também no próximo: com a sanção, o meio-campista não poderá atuar contra o Grêmio, na próxima rodada.O jogo será no domingo, dia 20 de setembro, na Arena do Grêmio. Outro que estava pendurado era Lucas Lima, mas ele passou limpo nesse jogo. Com o resultado obtido nesta noite, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu a oportunidade de encostar no Internacional, que perdeu na rodada e está com 20 pontos, na liderança. Agora, o Alviverde tem 17.