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futebol

Depois de golaço, Zé Rafael é expulso e desfalca Palmeiras contra o Grêmio

Protagonista de virada parcial, meia levou dois amarelos seguidos e foi expulso no início do segundo tempo; time perdeu chance de chegar ao segundo lugar na tabela...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 21:55

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 21:55
Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!
Zé Rafael foi o nome do jogo no empate entre Palmeiras e Sport, na noite deste domingo, no Allianz Parque. Para o bem e também para o mal: ele foi autor do segundo gol dos donos da casa, um golaço, aliás, na partida que acabou empatada por 2 a 2. No entanto, ele levou dois amarelos seguidos no início da etapa complementar e acabou expulso.
O Leão já estava com um a menos, já que Sander havia recebido o vermelho no final do primeiro tempo. Porém, Zé Rafael não prejudicou a equipe apenas neste compromisso, mas também no próximo: com a sanção, o meio-campista não poderá atuar contra o Grêmio, na próxima rodada.O jogo será no domingo, dia 20 de setembro, na Arena do Grêmio. Outro que estava pendurado era Lucas Lima, mas ele passou limpo nesse jogo. Com o resultado obtido nesta noite, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu a oportunidade de encostar no Internacional, que perdeu na rodada e está com 20 pontos, na liderança. Agora, o Alviverde tem 17.
Antes da partida contra o Tricolor Gaúcho, porém, o Palmeiras retornará à Libertadores, na quarta-feira, em jogo contra o Bolívar, na Bolívia, às 21h30. Para esse jogo, Zé Rafael estará disponível.

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