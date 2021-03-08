Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de empilhar taças, Palmeiras define férias do elenco

Divididos em 3 grupos, jogadores e comissão poderão curtir período de descanso durante Paulistão
...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 08:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
Depois de três conquistas, o Palmeiras teve em 2020 a sua temporada mais vitoriosa desde 1993, quando faturou o Paulista, o Brasileiro e o Torneio Rio-São Paulo. 79 partidas depois, o clube definiu o período de folga dos jogadores.Para isso, o clube preparou um cronograma de recesso escalonado para o elenco nas próximas semanas. Divididos em três grupos, os atletas de dois dos três terão dez dias de descanso. O outro, composto por garotos e retorno de empréstimos, jogará o Paulistão sem pausa.
Grupo 1: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Recesso a partir desta segunda-feira (8) e retorno no dia 19 de março. Por conta do alto desgaste deles, estão fora dos duelos contra São Caetano, Ferroviária e São Bento, estando à disposição para o clássico do dia 21 de março com o São Paulo.Grupo 2: Jailson, Mayke, Emerson Santos, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Terão descanso entre os dias 22 de março e 1º de abril. Ficam fora dos confrontos contra Botafogo-SP e Guarani e e voltam para a Recopa, contra o Defensa y Justicia-ARG, cujo jogo de ida está marcado para o dia 7 de abril, na Argentina, e a volta para o dia 14, no Allianz Parque.Lucas Lima, que seria grupo 2, abriu mão do direito ao recesso e se colocou à disposição da comissão e da diretoria para a disputa de todo o Campeonato Paulista, ao lado de nomes comoVictor Luis, Alan e Papagaio. Zé Rafael se recuperará em esquema especial.
Os membros da comissão técnica alviverde também terão cronograma de folga divididos em grupos ao longo de março e abril. O técnico Abel Ferreira, como o grupo 1 dos atletas, terá o recesso a partir desta segunda-feira (08).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados