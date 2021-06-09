Depois da Mastercard, Ambev também desiste de expor marcas na Copa América

A taça da Copa América 2019 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Depois da Mastercard, que desistiu de expor a sua marca na Copa América, a Ambev também anunciou nesta quarta-feira (9) que não vai aparecer na competição.

Em nota, a fabricante das cervejas Brahma, Budweiser, Antártica, Corona, Stella Artois e Skol, diz que "segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro".

A Ambev não informa se continuará como patrocinadora da Copa América. A Mastercard manteve o patrocínio.