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Copa América

Depois da Mastercard, Ambev também desiste de expor marcas na Copa América

Em nota, a fabricante das cervejas Brahma, Budweiser, Antártica, Corona, Stella Artois e Skol, diz que "segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:16

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:16

A taça da Copa América 2019
A taça da Copa América 2019 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Depois da Mastercard, que desistiu de expor a sua marca na Copa América, a Ambev também anunciou nesta quarta-feira (9) que não vai aparecer na competição.
Em nota, a fabricante das cervejas Brahma, Budweiser, Antártica, Corona, Stella Artois e Skol, diz que "segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro".
A Ambev não informa se continuará como patrocinadora da Copa América. A Mastercard manteve o patrocínio.
O desembarque das marcas acontece em meio ao descontentamento dos atletas sobre a realização do evento esportivo no Brasil durante a pandemia, depois que Argentina e Colômbia desistiram de sediar a competição.

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